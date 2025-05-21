Китай опроверг отправку летального оружия ВСУ

Китай не поставлял летальное оружие сторонам конфликта на Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«В вопросе украинского кризиса Китай неизменно выступает за содействие мирным переговорам и примирению. Китай никогда не предоставлял конфликтующим сторонам летального оружия и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения», — подчеркнула Мао Нин на брифинге.
Ранее Европейский союз объявил о принятии 17-го пакета санкций против России, в котором ограничения распространяются более чем на 2,4 тысячи физических лиц и организаций. В новый санкционный список попали и китайские компании, что стало поводом для официальных разъяснений со стороны Пекина по вопросу поставок вооружений.
Пакет затронул около 200 судов так называемого «теневого флота». Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кая Каллас заявила, что санкционные меры направлены, как утверждается, на противодействие гибридным угрозам и обеспечение защиты прав человека.
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