Путин позвал Хинштейна на разговор тет-а-тет в машине

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Президент отметил, что у Хинштейна накопилось немало важных тем для обсуждения
Президент отметил, что у Хинштейна накопилось немало важных тем для обсуждения Фото:

В Курске состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В ходе беседы Путин предложил Хинштейну продолжить обсуждение части рабочих вопросов в более неформальной обстановке — в автомобиле.

«Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», — предложил Путин, передает РИА Новости. Президент отметил, что у Хинштейна накопилось немало важных тем для обсуждения.

Президент Российской Федерации Владимир Путин осуществил рабочий визит в Курскую область. В рамках рабочей поездки глава государства также провел встречу с представителями волонтерских организаций.

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В Курске состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В ходе беседы Путин предложил Хинштейну продолжить обсуждение части рабочих вопросов в более неформальной обстановке — в автомобиле. «Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», — предложил Путин, передает РИА Новости. Президент отметил, что у Хинштейна накопилось немало важных тем для обсуждения. Президент Российской Федерации Владимир Путин осуществил рабочий визит в Курскую область. В рамках рабочей поездки глава государства также провел встречу с представителями волонтерских организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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