Путин позвал Хинштейна на разговор тет-а-тет в машине

В Курске состоялась рабочая встреча президента России Владимира Путина с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В ходе беседы Путин предложил Хинштейну продолжить обсуждение части рабочих вопросов в более неформальной обстановке — в автомобиле.
«Собирайтесь и садитесь ко мне в машину. По дороге поговорим», — предложил Путин, передает РИА Новости. Президент отметил, что у Хинштейна накопилось немало важных тем для обсуждения.
Президент Российской Федерации Владимир Путин осуществил рабочий визит в Курскую область. В рамках рабочей поездки глава государства также провел встречу с представителями волонтерских организаций.
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