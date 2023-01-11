Свердловские силовики займутся делом о нападении стаи собак на женщину с ребенком

Следователи СКР установят точные данные об очевидцах и пострадавших от стаи собак Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Екатеринбурге следствием СКР организовано проведение проверки по сообщению о нападении стаи собак на женщину с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«С целью выяснения всех обстоятельств случившегося следователем СКР будут установлены точные данные о пострадавших и очевидцах случившегося. Также планируется истребовать информацию о принятии уполномоченными должностными лицами мер по предупреждению фактов нападения бродячих собак на граждан», — отметили в официальном telegram-канале СК.

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут проведены необходимые экспертные исследования. По итогам проверки следователь СК примет процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Академический стая бездомных собак напала на женщину с ребенком. После нападения пострадавшие обратились в травмпункт, где у них диагностировали телесные повреждения.