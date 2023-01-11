Свердловские силовики займутся делом о нападении стаи собак на женщину с ребенком

В Екатеринбурге следствием СКР организовано проведение проверки по сообщению о нападении стаи собак на женщину с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.
«С целью выяснения всех обстоятельств случившегося следователем СКР будут установлены точные данные о пострадавших и очевидцах случившегося. Также планируется истребовать информацию о принятии уполномоченными должностными лицами мер по предупреждению фактов нападения бродячих собак на граждан», — отметили в официальном telegram-канале СК.
Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут проведены необходимые экспертные исследования. По итогам проверки следователь СК примет процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Академический стая бездомных собак напала на женщину с ребенком. После нападения пострадавшие обратились в травмпункт, где у них диагностировали телесные повреждения.
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