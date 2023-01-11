Свердловские силовики займутся делом о нападении стаи собак на женщину с ребенком

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фото с места событий - стрельбы в школе № 15. Шадринск, следственный комитет россии
Следователи СКР установят точные данные об очевидцах и пострадавших от стаи собак Фото:

В Екатеринбурге следствием СКР организовано проведение проверки по сообщению о нападении стаи собак на женщину с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

«С целью выяснения всех обстоятельств случившегося следователем СКР будут установлены точные данные о пострадавших и очевидцах случившегося. Также планируется истребовать информацию о принятии уполномоченными должностными лицами мер по предупреждению фактов нападения бродячих собак на граждан», — отметили в официальном telegram-канале СК.

Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут проведены необходимые экспертные исследования. По итогам проверки следователь СК примет процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Академический стая бездомных собак напала на женщину с ребенком. После нападения пострадавшие обратились в травмпункт, где у них диагностировали телесные повреждения.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское чтиво».

В Екатеринбурге следствием СКР организовано проведение проверки по сообщению о нападении стаи собак на женщину с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области. «С целью выяснения всех обстоятельств случившегося следователем СКР будут установлены точные данные о пострадавших и очевидцах случившегося. Также планируется истребовать информацию о принятии уполномоченными должностными лицами мер по предупреждению фактов нападения бродячих собак на граждан», — отметили в официальном telegram-канале СК. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших, будут проведены необходимые экспертные исследования. По итогам проверки следователь СК примет процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Академический стая бездомных собак напала на женщину с ребенком. После нападения пострадавшие обратились в травмпункт, где у них диагностировали телесные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...