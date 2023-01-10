Пермяков приглашают на массовые гадания, против которых выступает РПЦ

11 января 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Если после удара по столу ложка упала, то положившая ее девушка выйдет замуж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Святочные гадания для всех желающих анонсировал пермский дом народного творчества «Губерния». Участникам обещают возможность узнать будущее и свою судьбу, а также погадать на суженого. Против таких практик ранее выступали в Русской православной церкви. «Святки — традиционное время гаданий. Будем ждать вас в „Губернии“, чтобы заглянуть в будущее, погадать на суженого и узнать свою судьбу на фестивале зимнего фольклора „Сочельник“!» — сообщают в соцсетях организаторы. Гадать пермякам будут два вечера — 13 и 14 января. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ПДНТ «Губерния». В РПЦ традицию гаданий на Святки — в период между праздниками Рождества и Крещения Иисуса Христа — считают несовместимой с православием, отмечается на сайте Московского патриархата. «Языческие практики подобного рода — самый короткий путь лишить себя благодати и радости, который приносит в мир Богомладенец Иисус», — говорил ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Святочные гадания для всех желающих анонсировал пермский дом народного творчества «Губерния». Участникам обещают возможность узнать будущее и свою судьбу, а также погадать на суженого. Против таких практик ранее выступали в Русской православной церкви. «Святки — традиционное время гаданий. Будем ждать вас в „Губернии“, чтобы заглянуть в будущее, погадать на суженого и узнать свою судьбу на фестивале зимнего фольклора „Сочельник“!» — сообщают в соцсетях организаторы. Гадать пермякам будут два вечера — 13 и 14 января. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ПДНТ «Губерния». В РПЦ традицию гаданий на Святки — в период между праздниками Рождества и Крещения Иисуса Христа — считают несовместимой с православием, отмечается на сайте Московского патриархата. «Языческие практики подобного рода — самый короткий путь лишить себя благодати и радости, который приносит в мир Богомладенец Иисус», — говорил ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.