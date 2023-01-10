10 января 2023

Пермяков приглашают на массовые гадания, против которых выступает РПЦ

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Святочные гадания. Екатеринбург, ложки, гадание, святочные гадания, святки
Если после удара по столу ложка упала, то положившая ее девушка выйдет замуж Фото:

Святочные гадания для всех желающих анонсировал пермский дом народного творчества «Губерния». Участникам обещают возможность узнать будущее и свою судьбу, а также погадать на суженого. Против таких практик ранее выступали в Русской православной церкви.

«Святки — традиционное время гаданий. Будем ждать вас в „Губернии“, чтобы заглянуть в будущее, погадать на суженого и узнать свою судьбу на фестивале зимнего фольклора „Сочельник“!» — сообщают в соцсетях организаторы. Гадать пермякам будут два вечера — 13 и 14 января. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ПДНТ «Губерния».

В РПЦ традицию гаданий на Святки — в период между праздниками Рождества и Крещения Иисуса Христа — считают несовместимой с православием, отмечается на сайте Московского патриархата. «Языческие практики подобного рода — самый короткий путь лишить себя благодати и радости, который приносит в мир Богомладенец Иисус», — говорил ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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Святочные гадания для всех желающих анонсировал пермский дом народного творчества «Губерния». Участникам обещают возможность узнать будущее и свою судьбу, а также погадать на суженого. Против таких практик ранее выступали в Русской православной церкви. «Святки — традиционное время гаданий. Будем ждать вас в „Губернии“, чтобы заглянуть в будущее, погадать на суженого и узнать свою судьбу на фестивале зимнего фольклора „Сочельник“!» — сообщают в соцсетях организаторы. Гадать пермякам будут два вечера — 13 и 14 января. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ПДНТ «Губерния». В РПЦ традицию гаданий на Святки — в период между праздниками Рождества и Крещения Иисуса Христа — считают несовместимой с православием, отмечается на сайте Московского патриархата. «Языческие практики подобного рода — самый короткий путь лишить себя благодати и радости, который приносит в мир Богомладенец Иисус», — говорил ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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