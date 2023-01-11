Пермякам предлагают играть в Lineage на дому, получая за это зарплату

12 января 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Геймеры могут работать удаленно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермякам готовы платить зарплату за игру в компьютерную MMORPG. Играть в игру необходимо удаленно, можно из дома. Наниматель обещает сдельную оплату от 11 тысяч рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Работа в индустрии ПК-гeйминга. Oпыт игры в Lineage 2 будет преимуществом. Необходимо выполнять цепочку стартовых квестов, выполнять ежедневные задачи, следовать гайдам, администрировать процессы. Требования — усидчивость и целеустремленность», — сообщается в объявлении. В объявлении также сообщается, что работодателю требуется администратор в офис в микрорайоне Железнодорожный. Соискателю предлагают заработную плату от 20 тысяч рублей. Рабочий график — 2\2 или ночное дежурство. Выплаты гарантируют дважды в месяц. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская компания ищет игроков в World of Warcraft на зарплату в 50 тысяч рублей. Для этой работы необходимо иметь персональный компьютер или ноутбук, стабильный быстрый интернет и усидчивость.

Пермякам готовы платить зарплату за игру в компьютерную MMORPG. Играть в игру необходимо удаленно, можно из дома. Наниматель обещает сдельную оплату от 11 тысяч рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Работа в индустрии ПК-гeйминга. Oпыт игры в Lineage 2 будет преимуществом. Необходимо выполнять цепочку стартовых квестов, выполнять ежедневные задачи, следовать гайдам, администрировать процессы. Требования — усидчивость и целеустремленность», — сообщается в объявлении. В объявлении также сообщается, что работодателю требуется администратор в офис в микрорайоне Железнодорожный. Соискателю предлагают заработную плату от 20 тысяч рублей. Рабочий график — 2\2 или ночное дежурство. Выплаты гарантируют дважды в месяц. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская компания ищет игроков в World of Warcraft на зарплату в 50 тысяч рублей. Для этой работы необходимо иметь персональный компьютер или ноутбук, стабильный быстрый интернет и усидчивость.