11 января 2023

Пермякам предлагают играть в Lineage на дому, получая за это зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, геймер, ворлд оф тэнкс
Геймеры могут работать удаленно Фото:

Пермякам готовы платить зарплату за игру в компьютерную MMORPG. Играть в игру необходимо удаленно, можно из дома. Наниматель обещает сдельную оплату от 11 тысяч рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Работа в индустрии ПК-гeйминга. Oпыт игры в Lineage 2 будет преимуществом. Необходимо выполнять цепочку стартовых квестов, выполнять ежедневные задачи, следовать гайдам, администрировать процессы. Требования — усидчивость и целеустремленность», — сообщается в объявлении.

В объявлении также сообщается, что работодателю требуется администратор в офис в микрорайоне Железнодорожный. Соискателю предлагают заработную плату от 20 тысяч рублей. Рабочий график — 2\2 или ночное дежурство. Выплаты гарантируют дважды в месяц.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская компания ищет игроков в World of Warcraft на зарплату в 50 тысяч рублей. Для этой работы необходимо иметь персональный компьютер или ноутбук, стабильный быстрый интернет и усидчивость.

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Пермякам готовы платить зарплату за игру в компьютерную MMORPG. Играть в игру необходимо удаленно, можно из дома. Наниматель обещает сдельную оплату от 11 тысяч рублей, сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Работа в индустрии ПК-гeйминга. Oпыт игры в Lineage 2 будет преимуществом. Необходимо выполнять цепочку стартовых квестов, выполнять ежедневные задачи, следовать гайдам, администрировать процессы. Требования — усидчивость и целеустремленность», — сообщается в объявлении. В объявлении также сообщается, что работодателю требуется администратор в офис в микрорайоне Железнодорожный. Соискателю предлагают заработную плату от 20 тысяч рублей. Рабочий график — 2\2 или ночное дежурство. Выплаты гарантируют дважды в месяц. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская компания ищет игроков в World of Warcraft на зарплату в 50 тысяч рублей. Для этой работы необходимо иметь персональный компьютер или ноутбук, стабильный быстрый интернет и усидчивость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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