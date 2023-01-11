Алексей Текслер открыл новое здание ведомства в День прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 12 января поздравил ветеранов и работников прокуратуры с профессиональным праздником и открыл новое здание ведомства в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, объект строился два года.

«Считаю абсолютно правильным решение задач укрепления материально-технической базы. Это продиктовано требованиями безопасности и спецификой службы. Безусловно, важно обеспечить комфортные условия для сотрудников и заявителей», — цитирует Текслера пресс-служба правительства региона.

Там отметили, что новое 4-этажное здание на улице Красноармейской, 81 рассчитано на 60 сотрудников. В нем разместят прокуратуры Центрального и Советского районов города, а также природоохранную прокуратуру.

Губернатор также поздравил работников и ветеранов службы с праздником. Он восхитился профессионализмом работников и вручил почетные грамоты.

«Вы, уважаемые коллеги, ежедневно работаете над укреплением правовых основ нашего государства, обеспечиваете законность и правопорядок в регионе. Мы с вами вместе решаем общие масштабные задачи по борьбе с коррупцией, сохранению социальной стабильности и благоприятного делового климата», — подытожил Текслер.

Алексей Текслер и Карен Габриелян тордественно перерезали ленту на входе в новое здание Фото: пресс-служба правительства Челябинской области