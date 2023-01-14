Военкор Прокудин: Украина использует детей и бабушек для разведки

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, украина, мариуполь, беженцы, охотник, карабин, оптический прицел, военный, снайперская винтовка, солдат, гуманитарная катастрофа
Украинская пропаганда заставила пойти против России даже закоренелых советских людей, сказал Филипп Прокудин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные используют на освобожденных российской армией территориях местных жителей для сбора информации, задействуя и молодых, и пожилых. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военкор издания «Украина.ру» Филипп Прокудин.

«СБУ задействует вообще всех, кого только можно на освобожденных территориях, включая пожилых людей самого дремучего советского возраста, детей, подростков в своих сетях. Они занимаются сбором развединформации. Кто-то сознательно на это идет, кого-то просят сходить на место узнать, кто в здании. Смотрят. Видит военных и сообщают», — Филипп Прокудин.

Военкор объяснил, почему некоторые идут на помощь украинской разведке осознанно. «Делают они это потому, что восемь лет они занимались пропагандисткой работой, обрабатывали, в том числе молодое поколение, подростков. Объясняли просто и понятно, кто им друг, кто им враг. Говорили, что дескать на вашу страну напали, а ВСУ бьются за европейское будущее. Это помогает вербовке», — добавил собеседник агентства.

Ранее председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин рассказал, как ВСУ пытаются обмануть российскую разведку. Они меньше говорят на украинском языке, чтобы избежать утечек информации.

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Украинские военные используют на освобожденных российской армией территориях местных жителей для сбора информации, задействуя и молодых, и пожилых. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военкор издания «Украина.ру» Филипп Прокудин. «СБУ задействует вообще всех, кого только можно на освобожденных территориях, включая пожилых людей самого дремучего советского возраста, детей, подростков в своих сетях. Они занимаются сбором развединформации. Кто-то сознательно на это идет, кого-то просят сходить на место узнать, кто в здании. Смотрят. Видит военных и сообщают», — Филипп Прокудин. Военкор объяснил, почему некоторые идут на помощь украинской разведке осознанно. «Делают они это потому, что восемь лет они занимались пропагандисткой работой, обрабатывали, в том числе молодое поколение, подростков. Объясняли просто и понятно, кто им друг, кто им враг. Говорили, что дескать на вашу страну напали, а ВСУ бьются за европейское будущее. Это помогает вербовке», — добавил собеседник агентства. Ранее председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин рассказал, как ВСУ пытаются обмануть российскую разведку. Они меньше говорят на украинском языке, чтобы избежать утечек информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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