Военкор Прокудин: Украина использует детей и бабушек для разведки

Украинские военные используют на освобожденных российской армией территориях местных жителей для сбора информации, задействуя и молодых, и пожилых. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военкор издания «Украина.ру» Филипп Прокудин.
«СБУ задействует вообще всех, кого только можно на освобожденных территориях, включая пожилых людей самого дремучего советского возраста, детей, подростков в своих сетях. Они занимаются сбором развединформации. Кто-то сознательно на это идет, кого-то просят сходить на место узнать, кто в здании. Смотрят. Видит военных и сообщают», — Филипп Прокудин.
Военкор объяснил, почему некоторые идут на помощь украинской разведке осознанно. «Делают они это потому, что восемь лет они занимались пропагандисткой работой, обрабатывали, в том числе молодое поколение, подростков. Объясняли просто и понятно, кто им друг, кто им враг. Говорили, что дескать на вашу страну напали, а ВСУ бьются за европейское будущее. Это помогает вербовке», — добавил собеседник агентства.
Ранее председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин рассказал, как ВСУ пытаются обмануть российскую разведку. Они меньше говорят на украинском языке, чтобы избежать утечек информации.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
Украинские военные используют на освобожденных российской армией территориях местных жителей для сбора информации, задействуя и молодых, и пожилых. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военкор издания «Украина.ру» Филипп Прокудин. «СБУ задействует вообще всех, кого только можно на освобожденных территориях, включая пожилых людей самого дремучего советского возраста, детей, подростков в своих сетях. Они занимаются сбором развединформации. Кто-то сознательно на это идет, кого-то просят сходить на место узнать, кто в здании. Смотрят. Видит военных и сообщают», — Филипп Прокудин. Военкор объяснил, почему некоторые идут на помощь украинской разведке осознанно. «Делают они это потому, что восемь лет они занимались пропагандисткой работой, обрабатывали, в том числе молодое поколение, подростков. Объясняли просто и понятно, кто им друг, кто им враг. Говорили, что дескать на вашу страну напали, а ВСУ бьются за европейское будущее. Это помогает вербовке», — добавил собеседник агентства. Ранее председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин рассказал, как ВСУ пытаются обмануть российскую разведку. Они меньше говорят на украинском языке, чтобы избежать утечек информации.