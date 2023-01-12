Бывший вице-мэр челябинского города попытался вернуть имущество из тюрьмы

Бывший вице-мэр челябинского города попытался вернуть имущество из т юрьмы

Алексей Сафонов потерпел очередное фиаско в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Финансовому управляющему экс-замглавы Чебаркуля (Челябинская область) Алексея Сафонова не удалось снять арест с его имущества. Такое решение принял 13 января Челябинский областной суд.

«Челябинский облсуд оставил в силе постановление Миасского городского суда от 17 октября 2022 года об отказе в удовлетворении заявления финансового управляющего о снятии ареста на имущество Алексея Сафонова (земельный участок и нежилое здание). Обжалуя постановление городского суда, законный представитель осужденного просил его отменить, ходатайство — удовлетворить», — пояснили URA.RU в пресс-службе областного суда.

Сафонов считался фактическим хозяином курортного Чебаркуля. Существовало устойчивое мнение, что этим он был обязан тесным связям с действовавшей в масштабах всей России ОПГ «Турбазовские».

В феврале 2015 года чиновника арестовали за попытку коммерческого подкупа, но он не получил наказания за истечением срока давности. Он также пытался судиться с URA.RU, подав иск в 1 млн рублей, но проиграл. Затем Сафонов попался на взятках в 4 млн рублей. В 2017 году он предстал перед судом в четвертый раз и выслушал приговор: 9 лет колонии строгого режима и штраф в 11 млн рублей. Уже находясь в заключении, Сафонов стал банкротом.

Бывший чиновник неоднократно пытался покинуть колонию досрочно. Последнюю — седьмую по счету — попытку он предпринял в октябре 2022 года. Она также оказалась неудачной: коррупционер, по мнению ФСИН и прокуратуры, «не встал на путь исправления». В частности, он так и не выплатил назначенный ему штраф.