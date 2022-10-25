Бывшего вице-мэра челябинского курортного города оставили в тюрьме

Седьмая попытка Алексея Сафонова покинуть колонию строгого режима вновь оказалась неудачной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший вице-мэр Чебаркуля (Челябинская область) Алексей Сафонов, осужденный за коррупцию и в седьмой раз пытавшийся добиться смены наказания на более мягкое, останется досиживать срок в колонии строгого режима. Такое решение принял Кыштымский городской суд.

«Заявление Сафонова рассмотрели 26 октября. В ходатайстве ему отказано», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

Покинуть колонию Сафонов решил уже в седьмой раз. До этого взяточник дважды просил заменить ему неотбытую часть срока исправительными работами, но безуспешно. Коррупционер, по мнению администрации колонии и прокуратуры, «не встал на путь исправления». Одно из обстоятельств, на которое указывают силовики — нежелание Сафонова выплачивать назначенный ему 11-миллионный штраф.

Сафонов считался фактическим хозяином курортного Чебаркуля, имея влияние и в соседнем, третьем по величине городе области — Миассе. Горожане объясняли это контактам экс-чиновника с действовавшей в масштабах всей России ОПГ «Турбазовские».

В феврале 2015 года чиновника арестовали за попытку коммерческого подкупа, но он не получил наказания за истечением срока давности. Он также пытался судиться с URA.RU, подав иск в 1 млн рублей, но проиграл. Затем Сафонов попался на взятках в 4 млн рублей. В 2017 году его приговорили к девяти годам лет колонии строгого режима и штрафу в 11 млн рублей — это стало его четвертой судимостью.