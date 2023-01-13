Мэр назвал главную ценность свердловского городского округа

Люди — основная ценность Каменского городского округа (Свердловская область). Такое заявление сделал мэр Сергей Белоусов на своей странице в соцсети «ВКонтакте», поздравляя жителей с 58-летием Каменского муниципального образования.
«Сквозь все сложности и лихолетья нам удалось уберечь главное: людей! Более 27 тысяч человек проживают в наших селах и деревнях! Люди — основная ценность Каменского района», — написал Сергей Белоусов.
По мнению мэра, жители преумножают славу Каменского ГО, а также развивают традиции предков и реализуют различные задачи. «Говорю „спасибо“ каждому! Желаю добра, счастья и благополучия семьям!», — резюмировал Сергей Белоусов.
Каменскому городскому округу 13 января исполнилось 58 лет. Это муниципальное образование на юге Свердловской области. Административный центр — город Каменск-Уральский.
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