Пермячка отсудила у больницы 350 тысяч рублей за падение у ворот

16 января 2023 в 08:49 Размер текста - 17 +

Суд установил вину больницы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Перми отсудила у Пермской краевой клинической больницы 350 тысяч рублей за падение у ворот медучреждения. Пермячка запнулась за выступ и упала на железобетон, из-за чего получила серьезные травмы, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Заходя на территорию медицинского учреждения через ворота, истец запнулась о выступ железных ворот, упала на асфальтобетонное покрытие. Суд решил: взыскать с учреждения здравоохранения Пермского края „Ордена ‚Знак Почета‘ Пермская краевая клиническая больница“ в пользу ФИО компенсацию морального вреда в размере 350 000 рублей», — говорится в решении. Пермячка на пенсии пришла в краевую больницу, чтобы навестить мужа. Охранник стоявший у входа, не пустил женщину через центральный вход, сказав зайти с другого входа. Там пенсионерка споткнулась, получив травмы. Женщину госпитализировали в отдел травматологии той же больницы, позже ей были проведены две операции. Женщину до сих пор сопровождают боли, ограничивающие движения, она не может работать на полную ставку в музыкальной школе. Из-за этого женщина обратилась в суд и потребовала взыскать с руководства больницы 1 млн рублей в качестве моральной компенсации. Суд установил вину ответственных людей медучреждения, которые не позаботились о безопасности посетителей, но удовлетворил иск пермячки только частично. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Перми отсудила у Пермской краевой клинической больницы 350 тысяч рублей за падение у ворот медучреждения. Пермячка запнулась за выступ и упала на железобетон, из-за чего получила серьезные травмы, сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Заходя на территорию медицинского учреждения через ворота, истец запнулась о выступ железных ворот, упала на асфальтобетонное покрытие. Суд решил: взыскать с учреждения здравоохранения Пермского края „Ордена ‚Знак Почета‘ Пермская краевая клиническая больница“ в пользу ФИО компенсацию морального вреда в размере 350 000 рублей», — говорится в решении. Пермячка на пенсии пришла в краевую больницу, чтобы навестить мужа. Охранник стоявший у входа, не пустил женщину через центральный вход, сказав зайти с другого входа. Там пенсионерка споткнулась, получив травмы. Женщину госпитализировали в отдел травматологии той же больницы, позже ей были проведены две операции. Женщину до сих пор сопровождают боли, ограничивающие движения, она не может работать на полную ставку в музыкальной школе. Из-за этого женщина обратилась в суд и потребовала взыскать с руководства больницы 1 млн рублей в качестве моральной компенсации. Суд установил вину ответственных людей медучреждения, которые не позаботились о безопасности посетителей, но удовлетворил иск пермячки только частично.