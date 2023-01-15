В Перми на юбилейном фестивале моноспектаклей отменили конкурсную программу

На 10-м «Моноfest» в Перми покажут спектакли-лауреаты прошлых лет

16 января 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Оценивать мастерство актеров на «Моноfest»-2023 не будут Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский фестиваль моноспектаклей «Моноfest» в этом году отмечает юбилей и пройдет без конкурсной программы. Как сообщили организаторы, в мае этого года будут показаны спектакли, которые стали лауреатами в течение 10-летней истории конкурса. «В этом году мы поменяли формат. На фестивале не будет конкурсных показов. На 10-м фестивале моноспектаклей зрители увидят постановки, которые стали лауреатами фестиваля „Моноfest“ в прошлые годы», — сообщается в аккаунтах фестиваля в социальных сетях. Международный фестиваль моноспектаклей «Моноfest» — это профессиональный конкурс постановок с одним артистом. Перед зрителями и жюри предстают индивидуальные работы актеров и режиссеров, которые работают в драматическом, оперном, балетном искусстве, а также в театре кукол.

Пермский фестиваль моноспектаклей «Моноfest» в этом году отмечает юбилей и пройдет без конкурсной программы. Как сообщили организаторы, в мае этого года будут показаны спектакли, которые стали лауреатами в течение 10-летней истории конкурса. «В этом году мы поменяли формат. На фестивале не будет конкурсных показов. На 10-м фестивале моноспектаклей зрители увидят постановки, которые стали лауреатами фестиваля „Моноfest“ в прошлые годы», — сообщается в аккаунтах фестиваля в социальных сетях. Международный фестиваль моноспектаклей «Моноfest» — это профессиональный конкурс постановок с одним артистом. Перед зрителями и жюри предстают индивидуальные работы актеров и режиссеров, которые работают в драматическом, оперном, балетном искусстве, а также в театре кукол.