В Перми на юбилейном фестивале моноспектаклей отменили конкурсную программу

Пермский фестиваль моноспектаклей «Моноfest» в этом году отмечает юбилей и пройдет без конкурсной программы. Как сообщили организаторы, в мае этого года будут показаны спектакли, которые стали лауреатами в течение 10-летней истории конкурса.
«В этом году мы поменяли формат. На фестивале не будет конкурсных показов. На 10-м фестивале моноспектаклей зрители увидят постановки, которые стали лауреатами фестиваля „Моноfest“ в прошлые годы», — сообщается в аккаунтах фестиваля в социальных сетях.
Международный фестиваль моноспектаклей «Моноfest» — это профессиональный конкурс постановок с одним артистом. Перед зрителями и жюри предстают индивидуальные работы актеров и режиссеров, которые работают в драматическом, оперном, балетном искусстве, а также в театре кукол.
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