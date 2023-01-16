Западные СМИ предрекли проблемы Шольцу из-за отставки ключевого министра

Welt: у Шольца будут проблемы после отставки главы Минобороны Ламбрехт

Отставка главы Минобороны ФРГ — удар для Олафа Шольца, считают в изданиях Фото: Bundesregierung\Kugler

Уход главы Минобороны Германии Кристины Ламбрехт со своего поста — удар и новые вызовы для немецкого канцлера Олафа Шольца. Так об уходе Ламбрехт с должности отозвался ряд мировых СМИ.

«Для канцлера [Шольца] смена Ламбрехт — удар и настоящее испытание», — пишет издание Welt. По мнению журналистов, немецкое правительство испытывает дефицит опытных и близких к бундесверу политиков в области обороны.

Журналисты издания Bild, в свою очередь, также заявили о затруднительном положении Шольца в связи с отставкой Ламбрехт. «Канцлер ФРГ оказался в затруднительном положении, поскольку обещал ранее, что по крайней мере половина его кабмина будет состоять из женщин. То есть пост должна вновь занять женщина», — пояснили в издании.

А обозреватели The New York Times попытались объяснить уход главы Минобороны Германии со своего поста. «Ламбрехт проявляла мало интереса к сложностям в ведомстве и передавала слишком много полномочий сотрудникам с „сомнительными суждениями“», — написало издание. Журналисты допустили, что такая перестановка в немецком правительстве может стать предвестником более значительных изменений в политике государства.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала в отставку. Об этом сообщил ряд крупных немецких СМИ. Ламбрехт лично попросила Шольца освободить его от должности.