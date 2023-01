Создатели мультфильмов про «Барбоскиных» подали иски к свердловским предпринимателям

Анимационная студия «Мельница», которой принадлежат права на бренды «Три богатыря» и «Барбоскины, 17 января подала три иска к частным предпринимателям из Свердловской области из-за нарушений авторских прав на товарные знаки и персонажей мультфильмов. По данным картотеки Арбитражного суда Свердловской области, в 2022 году студия подала более 200 исков, сообщается в СМИ. «Мельница» судится со свердловскими предпринимателями из-за нарушений исключительных прав. 17 января студия подала три иска на общую сумму 50 тысяч рублей. За прошлый год «Мельница» предъявила свыше 200 исков», — пишет « Коммерсант ». По данным издания, студия судится за авторские права на изображение персонажей Лунтика, Милы из мультсериала «Лунтик и его друзья», героев сериала «Барбоскины» и изображений Добрыни Никитича. В большинстве случаев «Мельница» подает иски к предпринимателям, продающих одежду, игрушки и прочую продукцию с изображением персонажей студии. Анимационная студия «Мельница» создана в Санкт-Петербурге в 1990 году. Известные мультфильмы студии — «Лунтик», «Барбоскины», «Три богатыря», «Иван Царевич и Серый Волк» и другие. Ранее URA.RU писало, что компания Entertainment One UK Ltd, которой принадлежат права на бренды «Свинка Пепа», My Little Pony, «Трансформеры», подала 115 исков за нарушение авторских прав к свердловским индивидуальным предпринимателям. Организация уже несколько лет ведет судебную кампанию против российских производителей контрафакта.

