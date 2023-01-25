В Грузии над поддержавшими Украину депутатами пошутили с помощью игрушечных танков

25 января 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

Оппозиционерам Грузии вручили игрушечные танки, уличив их в попытках открыть второй фронт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутаты городского совета Озургети преподнесли в качестве подарка оппозиционерам игрушечные танки. Об этом рассказал Sputnik Грузия. «Депутаты сакребуло (горсовет — прим. URA.RU) Озургети от правящей „Грузинской мечты“ подарили оппозиционному „Единому нацдвижению“ игрушечную военную технику», — сообщается в соответствующей публикации агентства. Также в издании рассказали о том, что оппозиционная партия была уличена в попытке открыть второй фронт со стороны Грузии. В этом, однако, успехов оппозиция не достигла. Ранее стало известно, что Украина вместе со странами Запада призывали Грузию открыть второй фронт против России. Мнение о попытках спровоцировать развитие конфликта на других направлениях выразил и член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его словам, враждебно настроенные страны пытаются открыть второй фронт в Карелии, Закавказье, а также Средней Азии.

Депутаты городского совета Озургети преподнесли в качестве подарка оппозиционерам игрушечные танки. Об этом рассказал Sputnik Грузия. «Депутаты сакребуло (горсовет — прим. URA.RU) Озургети от правящей „Грузинской мечты“ подарили оппозиционному „Единому нацдвижению“ игрушечную военную технику», — сообщается в соответствующей публикации агентства. Также в издании рассказали о том, что оппозиционная партия была уличена в попытке открыть второй фронт со стороны Грузии. В этом, однако, успехов оппозиция не достигла. Ранее стало известно, что Украина вместе со странами Запада призывали Грузию открыть второй фронт против России. Мнение о попытках спровоцировать развитие конфликта на других направлениях выразил и член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его словам, враждебно настроенные страны пытаются открыть второй фронт в Карелии, Закавказье, а также Средней Азии.