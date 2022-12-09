МИД РФ: Украина и страны Запада призывает Грузию открыть второй фронт против РФ

10 декабря 2022 в 05:48 Размер текста - 17 +

Гончар убежден, что в ЕС решили воздействовать на Грузию Фото: Сергей Заикин © URA.RU Отдельные страны Запада и Украина подталкивают Грузию к тому, чтобы применить силу против Абхазии и Южной Осетии. Таким образом там надеются открыть «второй фронт» против России, о чем заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. «Императивность (решительность, — прим URA.RU) регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала (Грузия, Абхазия, Южная Осетия, — прим. URA.RU) становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть „второй фронт“ против России в Абхазии и Южной Осетии», — заявил Гончар в интервью ТАСС. Дипломат считает, что таким образом США и ЕС решили влезть в политику на закавказском направлении. Он также отметил, что в данной ситуации важными становятся предложения Москвы по выработке соглашения о неприменении Грузией силы в отношении Абхазии и Южной Осетии. Для стран актуально проработать вопрос об определении и создании грузино-абхазской и грузино-южноосетинской государственных границ. Ранее URA.RU сообщало, что по мнению Гончара, Евросоюз собирается вытеснить Россию из Закавказья. Он убежден, что именно за этим пошли в ЕС, влезая в отношения РФ с странами, расположенными в геополитическом регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отдельные страны Запада и Украина подталкивают Грузию к тому, чтобы применить силу против Абхазии и Южной Осетии. Таким образом там надеются открыть «второй фронт» против России, о чем заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. «Императивность (решительность, — прим URA.RU) регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала (Грузия, Абхазия, Южная Осетия, — прим. URA.RU) становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть „второй фронт“ против России в Абхазии и Южной Осетии», — заявил Гончар в интервью ТАСС. Дипломат считает, что таким образом США и ЕС решили влезть в политику на закавказском направлении. Он также отметил, что в данной ситуации важными становятся предложения Москвы по выработке соглашения о неприменении Грузией силы в отношении Абхазии и Южной Осетии. Для стран актуально проработать вопрос об определении и создании грузино-абхазской и грузино-южноосетинской государственных границ. Ранее URA.RU сообщало, что по мнению Гончара, Евросоюз собирается вытеснить Россию из Закавказья. Он убежден, что именно за этим пошли в ЕС, влезая в отношения РФ с странами, расположенными в геополитическом регионе.