В Закавказье, Средней Азии и Арктике могут открыть второй фронт. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
«Не надо забывать, что нам пытаются открыть второй фронт в Закавказье, претензия финнов на Карелию, нестабильная обстановка сложилась в Средней Азии. Необходимо защищать критически важные объекты и северные пути в Арктике, а конфликт на Тайване практически неизбежен», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Он назвал необходимостью расширение армии в таких условиях.
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В Закавказье, Средней Азии и Арктике могут открыть второй фронт. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Не надо забывать, что нам пытаются открыть второй фронт в Закавказье, претензия финнов на Карелию, нестабильная обстановка сложилась в Средней Азии. Необходимо защищать критически важные объекты и северные пути в Арктике, а конфликт на Тайване практически неизбежен», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Он назвал необходимостью расширение армии в таких условиях. Ранее военкор Виктор Литовкин допустил, что Белоруссия откроет второй фронт на Украине. По его словам, это произойдет в случае нарушения границы республики. Запад пытается спровоцировать Грузию на открытие второго фронта против РФ. В Абхазии следят за тем, чтобы Грузия не сделала этого, сообщает RT.