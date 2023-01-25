«Военное обозрение»: диверсанты ВСУ переоделись в российскую форму, но попали в плен

25 января 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Комбат Юрий Гагарин рассказал о задержанных украинских шпионах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Донецкой народной республики обнаружили украинских диверсантов в российской форме и рассказали о них военным. Об этом заявил командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин. Украинские шпионы были задержаны и обезврежены. «Потрепанно одеты, форма, как у наших солдат, выглядели невзрачно», — рассказал Гагарин. Его цитирует издание «Военное обозрение». По его словам, двое переодетых украинских солдат пытались конфисковать гражданский автомобиль для «военных нужд». Но их вовремя заметили местные жители. Ранее украинского шпиона задержали в Северной Осетии. На его мобильном телефоне была обнаружена информация, свидетельствующая о шпионаже в пользу Украины, передает RT. Он передавал Киеву данные о местонахождении российской военной техники.

Жители Донецкой народной республики обнаружили украинских диверсантов в российской форме и рассказали о них военным. Об этом заявил командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин. Украинские шпионы были задержаны и обезврежены. «Потрепанно одеты, форма, как у наших солдат, выглядели невзрачно», — рассказал Гагарин. Его цитирует издание «Военное обозрение». По его словам, двое переодетых украинских солдат пытались конфисковать гражданский автомобиль для «военных нужд». Но их вовремя заметили местные жители. Ранее украинского шпиона задержали в Северной Осетии. На его мобильном телефоне была обнаружена информация, свидетельствующая о шпионаже в пользу Украины, передает RT. Он передавал Киеву данные о местонахождении российской военной техники.