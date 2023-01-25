«Военное обозрение»: диверсанты ВСУ переоделись в российскую форму, но попали в плен

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, последствия, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, патрулирование, разрушения, зачистка, обстрел, народная милиция, сво, специальная военная операция
Комбат Юрий Гагарин рассказал о задержанных украинских шпионах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Донецкой народной республики обнаружили украинских диверсантов в российской форме и рассказали о них военным. Об этом заявил командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин. Украинские шпионы были задержаны и обезврежены.

«Потрепанно одеты, форма, как у наших солдат, выглядели невзрачно», — рассказал Гагарин. Его цитирует издание «Военное обозрение». По его словам, двое переодетых украинских солдат пытались конфисковать гражданский автомобиль для «военных нужд». Но их вовремя заметили местные жители.

Ранее украинского шпиона задержали в Северной Осетии. На его мобильном телефоне была обнаружена информация, свидетельствующая о шпионаже в пользу Украины, передает RT. Он передавал Киеву данные о местонахождении российской военной техники.

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Жители Донецкой народной республики обнаружили украинских диверсантов в российской форме и рассказали о них военным. Об этом заявил командир батальона «Апостол» Юрий Гагарин. Украинские шпионы были задержаны и обезврежены. «Потрепанно одеты, форма, как у наших солдат, выглядели невзрачно», — рассказал Гагарин. Его цитирует издание «Военное обозрение». По его словам, двое переодетых украинских солдат пытались конфисковать гражданский автомобиль для «военных нужд». Но их вовремя заметили местные жители. Ранее украинского шпиона задержали в Северной Осетии. На его мобильном телефоне была обнаружена информация, свидетельствующая о шпионаже в пользу Украины, передает RT. Он передавал Киеву данные о местонахождении российской военной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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