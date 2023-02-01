В Гайнском муниципальном районе Пермского края выставлен на продажу песчано-гравийный карьер с лицензией на пользование недрами. Запасы месторождения, которое находится в акватории Камы, продавец оценивает в 1,1 млн кубометров строительной смеси. Об этом сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.
«Продаем карьер. Лицензия с целевым назначением и видам работ геологическое изучение, разведка и добыча гравийно-песчаной смеси на месторождении „Лугдын“. Участок недр имеет статус горного отвода», — указано в объявлении.
Также уточняется, что месторождение содержит запасы песка (79,4%), гравия (18,6%) и глины (2,0%). В распоряжение покупателя перейдут все необходимые документы, в том числе разрешение на водопользование. Цена актива в объявлении не указана.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлено на продажу месторождение нефти. Его стоимость — 55 миллионов рублей.
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