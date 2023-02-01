В Пермском крае продают карьер стройматериалов, расположенный в реке. Фото

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Михеевский ГОК Челябинск, экскаватор, карьер
Запасы месторождения составляют более миллиона кубометров строительной смеси (архивное фото) Фото:

В Гайнском муниципальном районе Пермского края выставлен на продажу песчано-гравийный карьер с лицензией на пользование недрами. Запасы месторождения, которое находится в акватории Камы, продавец оценивает в 1,1 млн кубометров строительной смеси. Об этом сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Продаем карьер. Лицензия с целевым назначением и видам работ геологическое изучение, разведка и добыча гравийно-песчаной смеси на месторождении „Лугдын“. Участок недр имеет статус горного отвода», — указано в объявлении.

Также уточняется, что месторождение содержит запасы песка (79,4%), гравия (18,6%) и глины (2,0%). В распоряжение покупателя перейдут все необходимые документы, в том числе разрешение на водопользование. Цена актива в объявлении не указана.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлено на продажу месторождение нефти. Его стоимость — 55 миллионов рублей.

Месторождение находится в акватории Камы
Фото:

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В Гайнском муниципальном районе Пермского края выставлен на продажу песчано-гравийный карьер с лицензией на пользование недрами. Запасы месторождения, которое находится в акватории Камы, продавец оценивает в 1,1 млн кубометров строительной смеси. Об этом сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений. «Продаем карьер. Лицензия с целевым назначением и видам работ геологическое изучение, разведка и добыча гравийно-песчаной смеси на месторождении „Лугдын“. Участок недр имеет статус горного отвода», — указано в объявлении. Также уточняется, что месторождение содержит запасы песка (79,4%), гравия (18,6%) и глины (2,0%). В распоряжение покупателя перейдут все необходимые документы, в том числе разрешение на водопользование. Цена актива в объявлении не указана. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлено на продажу месторождение нефти. Его стоимость — 55 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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