В Пермском крае продают карьер стройматериалов, расположенный в реке. Фото

01 февраля 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Запасы месторождения составляют более миллиона кубометров строительной смеси (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Гайнском муниципальном районе Пермского края выставлен на продажу песчано-гравийный карьер с лицензией на пользование недрами. Запасы месторождения, которое находится в акватории Камы, продавец оценивает в 1,1 млн кубометров строительной смеси. Об этом сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений. «Продаем карьер. Лицензия с целевым назначением и видам работ геологическое изучение, разведка и добыча гравийно-песчаной смеси на месторождении „Лугдын“. Участок недр имеет статус горного отвода», — указано в объявлении. Также уточняется, что месторождение содержит запасы песка (79,4%), гравия (18,6%) и глины (2,0%). В распоряжение покупателя перейдут все необходимые документы, в том числе разрешение на водопользование. Цена актива в объявлении не указана. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлено на продажу месторождение нефти. Его стоимость — 55 миллионов рублей. Месторождение находится в акватории Камы Фото: сайт «Авито»

В Гайнском муниципальном районе Пермского края выставлен на продажу песчано-гравийный карьер с лицензией на пользование недрами. Запасы месторождения, которое находится в акватории Камы, продавец оценивает в 1,1 млн кубометров строительной смеси. Об этом сообщается на популярном сайте бесплатных объявлений. «Продаем карьер. Лицензия с целевым назначением и видам работ геологическое изучение, разведка и добыча гравийно-песчаной смеси на месторождении „Лугдын“. Участок недр имеет статус горного отвода», — указано в объявлении. Также уточняется, что месторождение содержит запасы песка (79,4%), гравия (18,6%) и глины (2,0%). В распоряжение покупателя перейдут все необходимые документы, в том числе разрешение на водопользование. Цена актива в объявлении не указана. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставлено на продажу месторождение нефти. Его стоимость — 55 миллионов рублей.