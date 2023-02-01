В Пермском крае вынужденные переселенцы присягнули на верность России

01 февраля 2023 в 19:22 Размер текста - 17 +

Переселенцам выдали российские паспорта Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В пермском поселке Протасы вынужденные переселенцы из новых присоединенных территорий принесли присягу России и получили паспорта. Церемония прошла 1 февраля, сообщается в группе «Полиция Прикамья» на сайте «ВКонтакте». «Сегодня жители новообразованных регионов Российской Федерации, прибывшие в Пермский край на прошлой неделе, принесли присягу на верность Российскому государству и получили паспорт гражданина Российской Федерации. Торжественное событие началось с гимна», — сообщает ведомство. Согласно опубликованной информации, во время присяги жители ЛНР и ДНР не могли сдержать слез. Среди них были дети, которым поставили отметку о российском гражданстве в свидетельстве о рождении и вручили подарки. Творческий коллектив сотрудников полиции исполнил патриотические песни, которым подпевали зрители. URA.RU писало о том, что в Пермский край в составе первой группы прибыли 44 человека с Украины, из территорий ЛНР и ДНР. Их разместили в пансионате «Изумруд» в поселке Протасы в Пермском крае.

В пермском поселке Протасы вынужденные переселенцы из новых присоединенных территорий принесли присягу России и получили паспорта. Церемония прошла 1 февраля, сообщается в группе «Полиция Прикамья» на сайте «ВКонтакте». «Сегодня жители новообразованных регионов Российской Федерации, прибывшие в Пермский край на прошлой неделе, принесли присягу на верность Российскому государству и получили паспорт гражданина Российской Федерации. Торжественное событие началось с гимна», — сообщает ведомство. Согласно опубликованной информации, во время присяги жители ЛНР и ДНР не могли сдержать слез. Среди них были дети, которым поставили отметку о российском гражданстве в свидетельстве о рождении и вручили подарки. Творческий коллектив сотрудников полиции исполнил патриотические песни, которым подпевали зрители. URA.RU писало о том, что в Пермский край в составе первой группы прибыли 44 человека с Украины, из территорий ЛНР и ДНР. Их разместили в пансионате «Изумруд» в поселке Протасы в Пермском крае.