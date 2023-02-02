Минтруд готовит надбавку к зарплатам части жителей ХМАО и ЯНАО

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В Министерстве труда РФ разработали проект о максимальной северной надбавке Фото:

Минтруд России разработал проект максимальной северной надбавки для чиновников, ученых и преподавателей (вне зависимости от стажа работы), а также для граждан в возрасте до 35 лет, если они прожили в районах Крайнего Севера не менее пяти лет. Проект постановления опубликован на сайте министерства.

«Предусмотренная статьей 317 Трудового кодекса РФ процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях выплачивается в максимальном размере вне зависимости от стажа работы для а) работников, федеральных государственных учреждений; б) работников научных и образовательных организаций высшего образования; в) работникам из числа молодежи, если они прожили [в указанных районах]не менее пяти лет», — сообщается в проекте постановления.

К районам Крайнего Севера относится вся территория ЯНАО и некоторые территории ХМАО. В случае принятия постановления максимальная северная надбавка вне зависимости от стажа работы начнет начисляться с 1 сентября. В настоящее время проект находится на этапе публичных обсуждений и проведения антикоррупционной экспертизы.

Ранее URA.RU рассказало, что в Госдуме предложили выплачивать северную надбавку в полном размере молодым специалистам. Эта мера поможет регионам избежать оттока молодежи.

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Минтруд России разработал проект максимальной северной надбавки для чиновников, ученых и преподавателей (вне зависимости от стажа работы), а также для граждан в возрасте до 35 лет, если они прожили в районах Крайнего Севера не менее пяти лет. Проект постановления опубликован на сайте министерства. «Предусмотренная статьей 317 Трудового кодекса РФ процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях выплачивается в максимальном размере вне зависимости от стажа работы для а) работников, федеральных государственных учреждений; б) работников научных и образовательных организаций высшего образования; в) работникам из числа молодежи, если они прожили [в указанных районах]не менее пяти лет», — сообщается в проекте постановления. К районам Крайнего Севера относится вся территория ЯНАО и некоторые территории ХМАО. В случае принятия постановления максимальная северная надбавка вне зависимости от стажа работы начнет начисляться с 1 сентября. В настоящее время проект находится на этапе публичных обсуждений и проведения антикоррупционной экспертизы. Ранее URA.RU рассказало, что в Госдуме предложили выплачивать северную надбавку в полном размере молодым специалистам. Эта мера поможет регионам избежать оттока молодежи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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