ФСБ задержала жителя Донецка по подозрению в подготовке диверсий

Спецслужбами задержан житель Донецкой Народной Республики (ДНР). Его подозревают в подготовке диверсий, сообщили в пресс-службе ФСБ.
«В ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств», — сообщили в региональном УФСБ. Об этом представители ведомства написали в своем telegram-канале.
Сообщается, что мужчина по поручению украинских спецслужб извлек из заранее подготовленного укрытия элементы для сборки самодельного взрывного устройства. Его должны были в дальнейшем применить в террористических целях.
В связи с этим, следственное управление УФСБ России в ДНР инициировало возбуждение уголовного дела в соответствии с пунктами «а» и «в» части 3 статьи 222.1. Данная статья предусматривает ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, транспортировку, отправку почтой или ношение взрывчатых материалов или устройств.
Согласно информации, предоставленной Национальным антитеррористическим комитетом (НАК), с начала 2025 года в России было успешно предотвращено 23 теракта. Кроме того, в рамках борьбы с терроризмом были задержаны 224 человека, включая двух лидеров террористических групп, 87 боевиков и более ста их помощников.
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