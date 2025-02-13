ФСБ задержала жителя Донецка по подозрению в подготовке диверсий

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Задержан житель Донецка, который работал на украинскую сторону
Задержан житель Донецка, который работал на украинскую сторону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецслужбами задержан житель Донецкой Народной Республики (ДНР). Его подозревают в подготовке диверсий, сообщили в пресс-службе ФСБ. 

«В ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств», — сообщили в региональном УФСБ. Об этом представители ведомства написали в своем telegram-канале

Сообщается, что мужчина по поручению украинских спецслужб извлек из заранее подготовленного укрытия элементы для сборки самодельного взрывного устройства. Его должны были в дальнейшем применить в террористических целях. 

В связи с этим, следственное управление УФСБ России в ДНР инициировало возбуждение уголовного дела в соответствии с пунктами «а» и «в» части 3 статьи 222.1. Данная статья предусматривает ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, транспортировку, отправку почтой или ношение взрывчатых материалов или устройств.

Согласно информации, предоставленной Национальным антитеррористическим комитетом (НАК), с начала 2025 года в России было успешно предотвращено 23 теракта. Кроме того, в рамках борьбы с терроризмом были задержаны 224 человека, включая двух лидеров террористических групп, 87 боевиков и более ста их помощников.

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Спецслужбами задержан житель Донецкой Народной Республики (ДНР). Его подозревают в подготовке диверсий, сообщили в пресс-службе ФСБ.  «В ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан с поличным житель Донецка, причастный к незаконному приобретению взрывных устройств», — сообщили в региональном УФСБ. Об этом представители ведомства написали в своем telegram-канале.  Сообщается, что мужчина по поручению украинских спецслужб извлек из заранее подготовленного укрытия элементы для сборки самодельного взрывного устройства. Его должны были в дальнейшем применить в террористических целях.  В связи с этим, следственное управление УФСБ России в ДНР инициировало возбуждение уголовного дела в соответствии с пунктами «а» и «в» части 3 статьи 222.1. Данная статья предусматривает ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, транспортировку, отправку почтой или ношение взрывчатых материалов или устройств. Согласно информации, предоставленной Национальным антитеррористическим комитетом (НАК), с начала 2025 года в России было успешно предотвращено 23 теракта. Кроме того, в рамках борьбы с терроризмом были задержаны 224 человека, включая двух лидеров террористических групп, 87 боевиков и более ста их помощников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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