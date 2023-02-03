Челябинские полицейские изъяли 30 литров паленого алкоголя и 700 пачек поддельных сигарет

В Челябинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сосновском районе Челябинской области полицейские провели рейд, в результате которого изъяли почти 30 литров нелегального алкоголя и 700 пачек безакцизных сигарет. Об этом сообщило ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники отдела МВД России по Сосновскому району установили факты незаконной продажи спиртных напитков, изготовленных в кустарных условиях. Продавцов из числа местных жителей полицейские выявили в ходе проведенных рейдов. Почти 30 литров напитков высокой градусности изъяли оперативники подразделения экономической безопасности и участковые в ходе совместных рейдов. Нелегальное спиртное полицейские обнаружили в нескольких адресах. Также были изъяты почти 700 безакцизных пачек с сигаретами», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного управления полиции.

На продавцов безакцизного алкоголя составлены административные протоколы по части 4 статьи 15.12 (оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации) и статье 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами). Как сообщили полицейские, мероприятия, направленные на пресечение нелегального оборота спиртных напитков неизвестного происхождения, будут продолжены. Сейчас на территории Челябинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь». Сотрудники полиции проводят работу по выявлению нелегальных алкоторговцев, обнаруженная незаконная алкогольная продукция изымается из оборота и в дальнейшем уничтожается.

Ранее, как писало URA.RU, силовики в Челябинской области задержали продавца суррогатного алкоголя, которым могли смертельно отравиться трое жителей поселка Саккулово Сосновского района. Компания из пяти жителей употребляла алкоголь, приобретенный у односельчанина. В результате погибли трое мужчин, еще один остался жив только потому, что выпил всего одну рюмку, пятого участника компании — женщину — вовремя увезли в реанимацию, где ее успели спасти.