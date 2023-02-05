В координационный совет тюменского отделения ЛДПР вошли представители ХМАО и ЯНАО

В региональном Тюменском отделении ЛДПР прошло тайное голосование на вхождение в состав координационного совета. В него вошли девять партийцев, среди которых представители ХМАО и ЯНАО. Об этом сообщается на официальном telegram-канале регионального отделения ЛДПР.
«По результатам тайного голосования в состав координационного совета Тюменского регионального состава вошли 9 партийцев. Так, в состав руководящего органа избраны: Евгений Марков — депутат Госдумы, курирующий от фракции ЛДПР Тюменскую область, ХМАО — Югру и Ямал; Владимир Сысоев — Уполномоченный Высшего Совета ЛДПР по работе в Тюменской области, ХМАО — Югре и на Ямале; Виктор Сысун — руководитель фракции ЛДПР в Думе Ханты — Мансийского автономного округа — Югры; Денис Садовников — руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании ЯНАО», — приводится часть перечня нового состава руководства регионального отделения ЛДПР.
Владимир Сысоев назвал новый состав координационного совета сплавом молодости и опыта. Представители Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО договорились об усилении взаимодействия по проведению партийных мероприятий. На предстоящих выборах в Тюменскую городскую думу ЛДПР планирует принять самое активное участие.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО члены ЛДПР переизбрали местного координатора. Местным отделением ЛДПР в Красноселькупском районе ЯНАО вновь будет руководить Роман Павленко. Решение было принято единогласно.
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В региональном Тюменском отделении ЛДПР прошло тайное голосование на вхождение в состав координационного совета. В него вошли девять партийцев, среди которых представители ХМАО и ЯНАО. Об этом сообщается на официальном telegram-канале регионального отделения ЛДПР. «По результатам тайного голосования в состав координационного совета Тюменского регионального состава вошли 9 партийцев. Так, в состав руководящего органа избраны: Евгений Марков — депутат Госдумы, курирующий от фракции ЛДПР Тюменскую область, ХМАО — Югру и Ямал; Владимир Сысоев — Уполномоченный Высшего Совета ЛДПР по работе в Тюменской области, ХМАО — Югре и на Ямале; Виктор Сысун — руководитель фракции ЛДПР в Думе Ханты — Мансийского автономного округа — Югры; Денис Садовников — руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании ЯНАО», — приводится часть перечня нового состава руководства регионального отделения ЛДПР. Владимир Сысоев назвал новый состав координационного совета сплавом молодости и опыта. Представители Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО договорились об усилении взаимодействия по проведению партийных мероприятий. На предстоящих выборах в Тюменскую городскую думу ЛДПР планирует принять самое активное участие. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО члены ЛДПР переизбрали местного координатора. Местным отделением ЛДПР в Красноселькупском районе ЯНАО вновь будет руководить Роман Павленко. Решение было принято единогласно.