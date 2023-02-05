05 февраля 2023

На челябинской фабрике погиб рабочий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, бревна, древесина, вырубка леса, заготовка
Мужчину затянуло в измельчитель, когда он выяснял причину неполадок Фото:

В Челябинске на фабрике «Краснодеревщик» 6 февраля рабочий попал в измельчитель древесины и погиб. Об этом сообщило управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города в соцсетях.

«6 февраля поступил вызов с улицы Механической. Сотрудники полиции обратились за помощью в извлечении тела мужчины из аппарата, предназначенного для измельчения древесины на фабрике „Краснодеревщик“. По словам работников фабрики, 40-летний рабочий хотел выяснить причину неполадок в работе аппарата и его затянуло в машину», — сообщается в паблике «УБЖ» в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы извлечь труп мужчины из измельчителя, спасатели разобрали часть конструкции. Обстоятельства случившегося будут выясняться.

На место прибыли спасатели, чтобы извлечь тело из аппарата
Фото:
Сотрудники службы спасения извлекли останки, разобрав часть конструкции измельчителя
Фото:

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В Челябинске на фабрике «Краснодеревщик» 6 февраля рабочий попал в измельчитель древесины и погиб. Об этом сообщило управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города в соцсетях. «6 февраля поступил вызов с улицы Механической. Сотрудники полиции обратились за помощью в извлечении тела мужчины из аппарата, предназначенного для измельчения древесины на фабрике „Краснодеревщик“. По словам работников фабрики, 40-летний рабочий хотел выяснить причину неполадок в работе аппарата и его затянуло в машину», — сообщается в паблике «УБЖ» в соцсети «ВКонтакте». Чтобы извлечь труп мужчины из измельчителя, спасатели разобрали часть конструкции. Обстоятельства случившегося будут выясняться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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