Мужчину затянуло в измельчитель, когда он выяснял причину неполадок Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске на фабрике «Краснодеревщик» 6 февраля рабочий попал в измельчитель древесины и погиб. Об этом сообщило управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности (УБЖ) города в соцсетях.

«6 февраля поступил вызов с улицы Механической. Сотрудники полиции обратились за помощью в извлечении тела мужчины из аппарата, предназначенного для измельчения древесины на фабрике „Краснодеревщик“. По словам работников фабрики, 40-летний рабочий хотел выяснить причину неполадок в работе аппарата и его затянуло в машину», — сообщается в паблике «УБЖ» в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы извлечь труп мужчины из измельчителя, спасатели разобрали часть конструкции. Обстоятельства случившегося будут выясняться.

На место прибыли спасатели, чтобы извлечь тело из аппарата Фото: паблик «УБЖ» в «ВКонтакте»