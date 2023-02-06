Шеф полиции Екатеринбурга готовится менять команду руководителей

Максим Метелица пытается подстраховаться от усугубления кадровых проблем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица, назначенный на своей пост после отставки Игоря Озерова, готовится набрать новую команду руководителей вместо тех, которые могут уйти из ведомства вслед за прошлым шефом. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«Максим Николаевич понимает, что на должности такого масштаба он впервые. И в УМВД человек новый. Он знает, что некоторые сотрудники были созависимы с Озеровым, и готов к их увольнениям и переводам», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, замначальника Максим Беликов и глава городского следственного управления УМВД Николай Почаевец были особенно тесно связаны с Озеровым. При этом изменить вектор своей карьеры могут и руководители нескольких подразделений УМВД, перейдя на службу в другие ведомства. «Метелица просто готовится к такому варианту развития событий. Это не значит, что он прямо сейчас возьмется обновлять штат», — уточнил источник.

URA.RU направило запрос начальнику УМВД по Екатеринбургу. Ответ на момент публикации не поступил.

Максим Метелица был назначен главой городской полиции Екатеринбурга после увольнения Игоря Озерова, который написал рапорт перед приездом в регион московской проверки под руководством генерала Романа Зайцева. По данным инсайдеров, Озеров планировал отозвать рапорт после окончания проверки, однако глава МВД Владимир Колокольцев 22 декабря утвердил его отставку.

Кандидатуру Метелицы стали рассматривать, когда прошлый шеф еще официально находился на своей должности. Молодой начальник заслужил доверие начальства своими успехами во время руководства межмуниципальным управлением МВД Новоуральска и поселка Уральского.