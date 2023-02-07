Спор свекрови с невесткой из Магнитогорска обсудили в ток-шоу на Первом канале

Жители Магнитогорска Челябинской области — Дарья, мама троих детей, и ее свекровь 51-летняя Галина Усольцева 7 февраля приняли участие в программе «Мужское / Женское» на Первом канале. В выпуске свекровь обвинила невестку в том, что та намеренно делает из детей инвалидов для получения пособия.
«Рядом с моей бывшей невесткой внукам грозит серьезная опасность. Она намеренно делает из детей инвалидов, чтобы получать выплаты от государства», — высказалась женщина.
На ток-шоу свою точку зрения обозначили обе стороны. Невестка сообщила, что все дети отстают в развитии, а средний мальчик уже родился с инвалидностью. Дарья уверена, что развелась со своим мужем из-за свекрови. Эфир прошел очень эмоционально.
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