07 февраля 2023

Спор свекрови с невесткой из Магнитогорска обсудили в ток-шоу на Первом канале

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Первый канал. Курган , телевизор, телевидение, первый канал, телепередача, гордон александр, мужское и женское
На шоу свою точку зрения высказали обе стороны Фото:

Жители Магнитогорска Челябинской области — Дарья, мама троих детей, и ее свекровь 51-летняя Галина Усольцева 7 февраля приняли участие в программе «Мужское / Женское» на Первом канале. В выпуске свекровь обвинила невестку в том, что та намеренно делает из детей инвалидов для получения пособия.

«Рядом с моей бывшей невесткой внукам грозит серьезная опасность. Она намеренно делает из детей инвалидов, чтобы получать выплаты от государства», — высказалась женщина.

На ток-шоу свою точку зрения обозначили обе стороны. Невестка сообщила, что все дети отстают в развитии, а средний мальчик уже родился с инвалидностью. Дарья уверена, что развелась со своим мужем из-за свекрови. Эфир прошел очень эмоционально.

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Жители Магнитогорска Челябинской области — Дарья, мама троих детей, и ее свекровь 51-летняя Галина Усольцева 7 февраля приняли участие в программе «Мужское / Женское» на Первом канале. В выпуске свекровь обвинила невестку в том, что та намеренно делает из детей инвалидов для получения пособия. «Рядом с моей бывшей невесткой внукам грозит серьезная опасность. Она намеренно делает из детей инвалидов, чтобы получать выплаты от государства», — высказалась женщина. На ток-шоу свою точку зрения обозначили обе стороны. Невестка сообщила, что все дети отстают в развитии, а средний мальчик уже родился с инвалидностью. Дарья уверена, что развелась со своим мужем из-за свекрови. Эфир прошел очень эмоционально.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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