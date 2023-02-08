Власти Кудымкара сообщили о гибели земляка, уехавшего на фронт добровольцем

Погиб житель Кудымкара, принимавший участие в спецоперации с ноября

Прощание с погибшим военнослужащим состоится 9 февраля Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Кудымкара, принимавший участие в спецоперации с ноября 2022 года, погиб. Об этом сообщили власти города на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

«В ноябре 2022 года в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Радостев Александр Владимирович. Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Александра. Прощание с погибшим состоится 9 февраля по адресу: Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 28», — сказано в сообщении.

По информации властей, военнослужащему было 45 лет. Он окончил кудымкарскую лесотехническую школу, после окончания которой прошел срочную службу в армии. Уроженец Кудымкара трудился на Вагоноремонтном заводе станции Пермь сортировочная.

Специальная военная операция проводится на Украине с конца февраля. Президент России Владимир Путин, объявивший о ее проведении, заявил, что цель СВО — защита мирных жителей Донбасса.