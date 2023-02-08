В Екатеринбурге муж Снегурочки наказан за дискредитацию армии

Свердловчанин оштрафован на десятки тысяч за плакаты против СВО
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Екатеринбурженка надела костюм снегурочки, чтобы сфотографироваться с плакатом Фото:

Екатеринбуржец Зульфат Гафаров, который вместе с женой, одетой в костюм Снегурочки, выложил фото с плакатом, дискредитирующим армию РФ, оштрафован на 35 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

«Суд постановил назначить Гафарова Зульфата Мансуровича штраф в размере 35 тысяч рублей», — сообщили в суде. На екатеринбуржца и его жену Алису Гафарову составляли протокола по административной статье о публичной дискредитации армии РФ.

Поводом стало то, что Гафарова, одетая в костюм Снегурочки, сфотографировалась в Академическом районе города с плакатом, содержащим, по мнению силовиков, недопустимые надписи, дискредитирующие армию РФ. Ее дело должны были рассматривать в тот же день, что и мужа, однако заседание перенесли на 28 февраля.

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Екатеринбуржец Зульфат Гафаров, который вместе с женой, одетой в костюм Снегурочки, выложил фото с плакатом, дискредитирующим армию РФ, оштрафован на 35 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. «Суд постановил назначить Гафарова Зульфата Мансуровича штраф в размере 35 тысяч рублей», — сообщили в суде. На екатеринбуржца и его жену Алису Гафарову составляли протокола по административной статье о публичной дискредитации армии РФ. Поводом стало то, что Гафарова, одетая в костюм Снегурочки, сфотографировалась в Академическом районе города с плакатом, содержащим, по мнению силовиков, недопустимые надписи, дискредитирующие армию РФ. Ее дело должны были рассматривать в тот же день, что и мужа, однако заседание перенесли на 28 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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