Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 12 361 человек

09 февраля 2023 в 06:03 Размер текста - 17 +

Число погибших в Турции в результате землетрясения превысило 12 тысяч человек Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 12 тысяч 391 человека. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Количество погибших в результате землетрясения 6 февраля в Турции, по состоянию на утро четверга превысило 12 тысяч человек, передает местное агентство Anadolu со ссылкой на AFAD. Ранее сообщалось о 9057 жертвах и почти 53 тысячи раненых. Турецкая газета Hurriyet со ссылкой на управление указывает, что число пострадавших почти достигло 63 тысяч человек. Ранее в Турции, в провинции Кахраманмараш 6 февраля произошло землетрясение амплитудой 7,7 баллов. МЧС России выразило готовность направить два самолета Ил-76 со спасателями в Турцию, чтобы помочь с ликвидацией последствий ночного землетрясения. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и лидеру Сирии Башару Асаду по поводу стихийного бедствия. Гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхан Татар доложил о 5606 обрушенных из-за землетрясения зданий.

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 12 тысяч 391 человека. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD). Количество погибших в результате землетрясения 6 февраля в Турции, по состоянию на утро четверга превысило 12 тысяч человек, передает местное агентство Anadolu со ссылкой на AFAD. Ранее сообщалось о 9057 жертвах и почти 53 тысячи раненых. Турецкая газета Hurriyet со ссылкой на управление указывает, что число пострадавших почти достигло 63 тысяч человек. Ранее в Турции, в провинции Кахраманмараш 6 февраля произошло землетрясение амплитудой 7,7 баллов. МЧС России выразило готовность направить два самолета Ил-76 со спасателями в Турцию, чтобы помочь с ликвидацией последствий ночного землетрясения. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и лидеру Сирии Башару Асаду по поводу стихийного бедствия. Гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхан Татар доложил о 5606 обрушенных из-за землетрясения зданий.