Челябинец стал миллионером, нажав на одну кнопку

Челябинец забрал почти 4 млн рублей в ночной онлайн-лотерее
Житель Челябинской области выиграл четыре миллиона рублей, купив билет в онлайн-лотерее. Об этом сообщили в компании «Столото».
«Опять Челябинск! Поздравляем победителей, которые минувшей ночью забрали себе суперпризы быстрых лотерей», — написали в telegram-канале «Столото».
Больше всего денег выиграл челябинец — 3 млн 857 тысяч рублей. Следом житель Москвы с суммой 541 тысяча рублей. Замкнул тройку победителей тюменец, забравший 150 тысяч рублей.
Другой житель Челябинской области стал миллионером, купив 100-рублевый билет на почте. О выигрыше он узнал 1 января.
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