Челябинец стал миллионером, нажав на одну кнопку

Житель Челябинской области выиграл почти 4 млн в онлайн-лотерее

10 февраля 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Челябинец забрал почти 4 млн рублей в ночной онлайн-лотерее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Челябинской области выиграл четыре миллиона рублей, купив билет в онлайн-лотерее. Об этом сообщили в компании «Столото». «Опять Челябинск! Поздравляем победителей, которые минувшей ночью забрали себе суперпризы быстрых лотерей», — написали в telegram-канале «Столото». Больше всего денег выиграл челябинец — 3 млн 857 тысяч рублей. Следом житель Москвы с суммой 541 тысяча рублей. Замкнул тройку победителей тюменец, забравший 150 тысяч рублей. Другой житель Челябинской области стал миллионером, купив 100-рублевый билет на почте. О выигрыше он узнал 1 января.

Житель Челябинской области выиграл четыре миллиона рублей, купив билет в онлайн-лотерее. Об этом сообщили в компании «Столото». «Опять Челябинск! Поздравляем победителей, которые минувшей ночью забрали себе суперпризы быстрых лотерей», — написали в telegram-канале «Столото». Больше всего денег выиграл челябинец — 3 млн 857 тысяч рублей. Следом житель Москвы с суммой 541 тысяча рублей. Замкнул тройку победителей тюменец, забравший 150 тысяч рублей. Другой житель Челябинской области стал миллионером, купив 100-рублевый билет на почте. О выигрыше он узнал 1 января.