09 февраля 2023

Челябинец стал миллионером, нажав на одну кнопку

Житель Челябинской области выиграл почти 4 млн в онлайн-лотерее
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры
Челябинец забрал почти 4 млн рублей в ночной онлайн-лотерее Фото:

Житель Челябинской области выиграл четыре миллиона рублей, купив билет в онлайн-лотерее. Об этом сообщили в компании «Столото».

«Опять Челябинск! Поздравляем победителей, которые минувшей ночью забрали себе суперпризы быстрых лотерей», — написали в telegram-канале «Столото».

Больше всего денег выиграл челябинец — 3 млн 857 тысяч рублей. Следом житель Москвы с суммой 541 тысяча рублей. Замкнул тройку победителей тюменец, забравший 150 тысяч рублей.

Другой житель Челябинской области стал миллионером, купив 100-рублевый билет на почте. О выигрыше он узнал 1 января.

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Житель Челябинской области выиграл четыре миллиона рублей, купив билет в онлайн-лотерее. Об этом сообщили в компании «Столото». «Опять Челябинск! Поздравляем победителей, которые минувшей ночью забрали себе суперпризы быстрых лотерей», — написали в telegram-канале «Столото». Больше всего денег выиграл челябинец — 3 млн 857 тысяч рублей. Следом житель Москвы с суммой 541 тысяча рублей. Замкнул тройку победителей тюменец, забравший 150 тысяч рублей. Другой житель Челябинской области стал миллионером, купив 100-рублевый билет на почте. О выигрыше он узнал 1 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...