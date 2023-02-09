Несовершеннолетняя челябинка заказала справку о беременности, чтобы вступить в брак с мужчиной

10 февраля 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетняя подделала справку, чтобы вступить в брак с мужчиной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Аргаяшском районе Челябинской области 22-летний мужчина и 15-летняя девушка-подросток пытались обмануть ЗАГС поддельной справкой о беременности, чтобы избежать уголовной ответственности. Об URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «22-летний подсудимый вступил в половую связь с 15-летней девушкой, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшем 16-летнего возраста). Он мог быть освобожден при вступлении в брак с несовершеннолетней, однако [брак возможен] при наличии беременности и при согласии родителей. Поэтому девушка в интернете приобрела поддельную справку о своей беременности. Молодая пара и родители предъявили в ЗАГС эту справку и заявление о желании вступить в брак», — сообщили в ведомстве. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей каждому из фигурантов. Молодой человек в июле 2022 года осужден по ч.1 ст. 134 УК РФ и приговорен к одному году ограничения свободы.

В Аргаяшском районе Челябинской области 22-летний мужчина и 15-летняя девушка-подросток пытались обмануть ЗАГС поддельной справкой о беременности, чтобы избежать уголовной ответственности. Об URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «22-летний подсудимый вступил в половую связь с 15-летней девушкой, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшем 16-летнего возраста). Он мог быть освобожден при вступлении в брак с несовершеннолетней, однако [брак возможен] при наличии беременности и при согласии родителей. Поэтому девушка в интернете приобрела поддельную справку о своей беременности. Молодая пара и родители предъявили в ЗАГС эту справку и заявление о желании вступить в брак», — сообщили в ведомстве. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей каждому из фигурантов. Молодой человек в июле 2022 года осужден по ч.1 ст. 134 УК РФ и приговорен к одному году ограничения свободы.