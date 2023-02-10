Шеф-повар из Екатеринбурга открывает заведение в Москве

Шеф-повар из Екатеринбурга Эдуард Архипов открывает гранд-кафе «Шануар» в Москве
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Бюро находок. Екатеринбург, сервировка, стол, тарелки, кафе, ресторан, еда, подача, блюда
В новом заведении Архипова акцент в меню сделают на локальных продуктах в авторском прочтении Фото:

Руководство гранд-кафе «Шануар» в Москве, ради которого екатеринбургский шеф-повар Эдуард Архипов оставил такие проекты, как «Гастроли», «Сойка» и Engels, анонсировало открытие заведения. Оно пройдет 11 февраля. Информация об этом появилась на странице кафе в социальной сети.

«Гранд-кафе „Шануар“. 11 февраля в 18:00», — указано в анонсе. Заведение стало новым проектом холдинга Maison Dellos, в котором функционируют рестораны, вошедшие в список рекомендаций гида Michelin Moscow 2022.

Как поясняют представители заведения, «Шануар» сделает акцент «на мировых хитах в авторском прочтении с использованием лучших локальных продуктов». Москвичам предложат устрицы, ежей, утку конфи с чечевицей, осьминога с лимонным пюре, голубцы из репы с крабом и многое другое.

Ранее Эдуард Архипов был бренд-шефом всех заведения ресторатора Валентина Кузякина. Он возглавлял кухню ресторана «Крабы, гады и вино» и кофейни Engels, а в 2022 году вошел в шорт-лист шефов национальной ресторанной премии WhereToEat. В Москву Архипов переехал в августе 2022 года.

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Руководство гранд-кафе «Шануар» в Москве, ради которого екатеринбургский шеф-повар Эдуард Архипов оставил такие проекты, как «Гастроли», «Сойка» и Engels, анонсировало открытие заведения. Оно пройдет 11 февраля. Информация об этом появилась на странице кафе в социальной сети. «Гранд-кафе „Шануар“. 11 февраля в 18:00», — указано в анонсе. Заведение стало новым проектом холдинга Maison Dellos, в котором функционируют рестораны, вошедшие в список рекомендаций гида Michelin Moscow 2022. Как поясняют представители заведения, «Шануар» сделает акцент «на мировых хитах в авторском прочтении с использованием лучших локальных продуктов». Москвичам предложат устрицы, ежей, утку конфи с чечевицей, осьминога с лимонным пюре, голубцы из репы с крабом и многое другое. Ранее Эдуард Архипов был бренд-шефом всех заведения ресторатора Валентина Кузякина. Он возглавлял кухню ресторана «Крабы, гады и вино» и кофейни Engels, а в 2022 году вошел в шорт-лист шефов национальной ресторанной премии WhereToEat. В Москву Архипов переехал в августе 2022 года.
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