Путин посмертно наградил екатеринбуржца, погибшего на спецоперации. Фото

10 февраля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Ефрейтора Евгения Чурова наградили Орденом Мужества посмертно Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ефрейтора из Екатеринбурга Вячеслава Чурова указом президента РФ Владимира Путина наградили Орденом Мужества посмертно. Награду передали его матери в военкомате Орджоникидзевского района, сообщается на сайте района. «Ефрейтор Вячеслав Чуров за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества (посмертно). Награду из рук главы района получила мать погибшего солдата», — рассказали в администрации района. Вячеслав Чуров отправился на спецоперацию по контракту после того, как прошел срочную службу. Молодой человек служил ефрейтором. Коллеги отмечают, что он отличался дисциплинированностью, исполнительностью и ответственно подходил к делу. Солдат погиб при исполнении служебного долга на спецоперации. О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины. Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко вручил награду матери военного Фото: администрация Орджоникидзевского района

Ефрейтора из Екатеринбурга Вячеслава Чурова указом президента РФ Владимира Путина наградили Орденом Мужества посмертно. Награду передали его матери в военкомате Орджоникидзевского района, сообщается на сайте района. «Ефрейтор Вячеслав Чуров за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества (посмертно). Награду из рук главы района получила мать погибшего солдата», — рассказали в администрации района. Вячеслав Чуров отправился на спецоперацию по контракту после того, как прошел срочную службу. Молодой человек служил ефрейтором. Коллеги отмечают, что он отличался дисциплинированностью, исполнительностью и ответственно подходил к делу. Солдат погиб при исполнении служебного долга на спецоперации. О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.