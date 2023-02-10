Ефрейтора из Екатеринбурга Вячеслава Чурова указом президента РФ Владимира Путина наградили Орденом Мужества посмертно. Награду передали его матери в военкомате Орджоникидзевского района, сообщается на сайте района.
«Ефрейтор Вячеслав Чуров за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества (посмертно). Награду из рук главы района получила мать погибшего солдата», — рассказали в администрации района.
Вячеслав Чуров отправился на спецоперацию по контракту после того, как прошел срочную службу. Молодой человек служил ефрейтором. Коллеги отмечают, что он отличался дисциплинированностью, исполнительностью и ответственно подходил к делу. Солдат погиб при исполнении служебного долга на спецоперации.
О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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