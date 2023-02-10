Путин посмертно наградил екатеринбуржца, погибшего на спецоперации. Фото

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Ефрейтора Евгения Чурова наградили Орденом Мужества посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ефрейтора из Екатеринбурга Вячеслава Чурова указом президента РФ Владимира Путина наградили Орденом Мужества посмертно. Награду передали его матери в военкомате Орджоникидзевского района, сообщается на сайте района.

«Ефрейтор Вячеслав Чуров за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества (посмертно). Награду из рук главы района получила мать погибшего солдата», — рассказали в администрации района.

Вячеслав Чуров отправился на спецоперацию по контракту после того, как прошел срочную службу. Молодой человек служил ефрейтором. Коллеги отмечают, что он отличался дисциплинированностью, исполнительностью и ответственно подходил к делу. Солдат погиб при исполнении служебного долга на спецоперации.

О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко вручил награду матери военного
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Ефрейтора из Екатеринбурга Вячеслава Чурова указом президента РФ Владимира Путина наградили Орденом Мужества посмертно. Награду передали его матери в военкомате Орджоникидзевского района, сообщается на сайте района. «Ефрейтор Вячеслав Чуров за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества (посмертно). Награду из рук главы района получила мать погибшего солдата», — рассказали в администрации района. Вячеслав Чуров отправился на спецоперацию по контракту после того, как прошел срочную службу. Молодой человек служил ефрейтором. Коллеги отмечают, что он отличался дисциплинированностью, исполнительностью и ответственно подходил к делу. Солдат погиб при исполнении служебного долга на спецоперации. О начале спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной задачей ВС РФ является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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