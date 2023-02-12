В ХМАО по итогам прошлого года улучшилось качество жизни населения

13 февраля 2023 в 02:52 Размер текста - 17 +

По итогам 2022 года, в ХМАО выросло качество жизни людей Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО в 2022 году улучшилось качество жизни населения, в итоговом рейтинге округ занял девятое место среди всех регионов России. Результаты исследования опубликовали РИА Новости. «В 2022 году качество жизни в большинстве российских регионов выросло. В 2021 году рейтинговый балл ХМАО составлял 62 балла, в прошлом году — 63,5 балла», — сообщают эксперты РИА Новости. Однако, среди регионов РФ ХМАО опустился с восьмого на девятое место, уступив прежнюю позицию Калининградской области. То есть, там качество жизни населения росло более быстрыми темпами. Расчет баллов проводился с учетом 67 показателей, объединенных в 11 групп. Это уровень дохода и занятости населения, рынок труда в регионе, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, климат и экология и другие параметры. Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО занял третье место по качеству оказания медицинских услуг. Среди всех регионов России округ уступил только Москве и Санкт-Петербургу.

В ХМАО в 2022 году улучшилось качество жизни населения, в итоговом рейтинге округ занял девятое место среди всех регионов России. Результаты исследования опубликовали РИА Новости. «В 2022 году качество жизни в большинстве российских регионов выросло. В 2021 году рейтинговый балл ХМАО составлял 62 балла, в прошлом году — 63,5 балла», — сообщают эксперты РИА Новости. Однако, среди регионов РФ ХМАО опустился с восьмого на девятое место, уступив прежнюю позицию Калининградской области. То есть, там качество жизни населения росло более быстрыми темпами. Расчет баллов проводился с учетом 67 показателей, объединенных в 11 групп. Это уровень дохода и занятости населения, рынок труда в регионе, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, климат и экология и другие параметры. Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО занял третье место по качеству оказания медицинских услуг. Среди всех регионов России округ уступил только Москве и Санкт-Петербургу.