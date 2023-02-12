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В ХМАО по итогам прошлого года улучшилось качество жизни населения

© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам 2022 года, в ХМАО выросло качество жизни людей Фото:

В ХМАО в 2022 году улучшилось качество жизни населения, в итоговом рейтинге округ занял девятое место среди всех регионов России. Результаты исследования опубликовали РИА Новости.

«В 2022 году качество жизни в большинстве российских регионов выросло. В 2021 году рейтинговый балл ХМАО составлял 62 балла, в прошлом году — 63,5 балла», — сообщают эксперты РИА Новости.

Однако, среди регионов РФ ХМАО опустился с восьмого на девятое место, уступив прежнюю позицию Калининградской области. То есть, там качество жизни населения росло более быстрыми темпами.

Расчет баллов проводился с учетом 67 показателей, объединенных в 11 групп. Это уровень дохода и занятости населения, рынок труда в регионе, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, климат и экология и другие параметры.

Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО занял третье место по качеству оказания медицинских услуг. Среди всех регионов России округ уступил только Москве и Санкт-Петербургу.

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В ХМАО в 2022 году улучшилось качество жизни населения, в итоговом рейтинге округ занял девятое место среди всех регионов России. Результаты исследования опубликовали РИА Новости. «В 2022 году качество жизни в большинстве российских регионов выросло. В 2021 году рейтинговый балл ХМАО составлял 62 балла, в прошлом году — 63,5 балла», — сообщают эксперты РИА Новости. Однако, среди регионов РФ ХМАО опустился с восьмого на девятое место, уступив прежнюю позицию Калининградской области. То есть, там качество жизни населения росло более быстрыми темпами. Расчет баллов проводился с учетом 67 показателей, объединенных в 11 групп. Это уровень дохода и занятости населения, рынок труда в регионе, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, климат и экология и другие параметры. Ранее URA.RU рассказало, что ХМАО занял третье место по качеству оказания медицинских услуг. Среди всех регионов России округ уступил только Москве и Санкт-Петербургу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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