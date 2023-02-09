ХМАО стал третьим в России регионом по качеству медицинских услуг

ХМАО занял третье место среди регионов России по качеству оказания медицинских услуг. Это следует из рейтинга качества жизни регионов, опубликованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) на официальном сайте.
«Лидерами по показателям медицинской сферы [по показателям 2022 года] стали Москва и Санкт-Петербург, к ним присоединился Ханты-Мансийский автономный округ — Югра», — сообщают специалисты АСИ. По общему результату исследования десяти пунктов, ХМАО занял пятое место.
Рейтинг качества жизни регионов РФ составлялся по десяти показателям: медицинское обслуживание, образование и развитие, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, социальная защита, государственные услуги и сервисы, возможности для работы и своего дела. Результаты рейтинга были представлены президенту РФ Владимиру Путину 9 февраля.
Ранее URA.RU рассказало, что роддом в Нижневартовске стал лауреатом национального конкурса «Лучшие учреждения здравоохранения РФ». В медучреждения ХМАО обращаются за медицинской помощью жители соседней Томской области, также медики из Югры оказывают помощь жителям Макеевки (Донецкая народная республика).
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