Экс-сотрудник спецслужб США намекнул на причастность Вашингтона в подрыве «Северных потоков»

08 февраля 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

Эдвард Сноуден задался вопросом о причастности Британии в подготовке взрывов на газопроводах Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Великобритания вероятнее всего была причастна ко взрывам на «Северных потоках». Об этом намекнул экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. «Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг «массовой слежки», — написал экс-сотрудник американских спецслужб в Twitter после того, как было опубликовано расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам на «Северных потоках». Отмечается, что в материале Херша есть информация о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) участвовало в подготовке диверсии. Так, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 года якобы установили под газопроводами взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент Америки Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» не сразу, а лишь спустя девять месяцев обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Белый дом и ЦРУ опровергли данную информацию. Ранее Пентагон открестились от обвинений, предъявленных Хершем в статье. Представители штаб-квартиры Минобороны США подчеркнули, что они не были причастны ко взрыву на «Северном потоке», передает Царьград. Тем не менее, Сеймур Херш утверждает, что приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритания вероятнее всего была причастна ко взрывам на «Северных потоках». Об этом намекнул экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. «Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг «массовой слежки», — написал экс-сотрудник американских спецслужб в Twitter после того, как было опубликовано расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам на «Северных потоках». Отмечается, что в материале Херша есть информация о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) участвовало в подготовке диверсии. Так, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 года якобы установили под газопроводами взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент Америки Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» не сразу, а лишь спустя девять месяцев обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Белый дом и ЦРУ опровергли данную информацию. Ранее Пентагон открестились от обвинений, предъявленных Хершем в статье. Представители штаб-квартиры Минобороны США подчеркнули, что они не были причастны ко взрыву на «Северном потоке», передает Царьград. Тем не менее, Сеймур Херш утверждает, что приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс.