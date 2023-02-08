Экс-сотрудник спецслужб США намекнул на причастность Вашингтона в подрыве «Северных потоков»

Великобритания вероятнее всего была причастна ко взрывам на «Северных потоках». Об этом намекнул экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.
«Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг «массовой слежки», — написал экс-сотрудник американских спецслужб в Twitter после того, как было опубликовано расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам на «Северных потоках».
Отмечается, что в материале Херша есть информация о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) участвовало в подготовке диверсии. Так, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 года якобы установили под газопроводами взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент Америки Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» не сразу, а лишь спустя девять месяцев обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Белый дом и ЦРУ опровергли данную информацию.
Ранее Пентагон открестились от обвинений, предъявленных Хершем в статье. Представители штаб-квартиры Минобороны США подчеркнули, что они не были причастны ко взрыву на «Северном потоке», передает Царьград. Тем не менее, Сеймур Херш утверждает, что приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс.
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Великобритания вероятнее всего была причастна ко взрывам на «Северных потоках». Об этом намекнул экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. «Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг «массовой слежки», — написал экс-сотрудник американских спецслужб в Twitter после того, как было опубликовано расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам на «Северных потоках». Отмечается, что в материале Херша есть информация о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) участвовало в подготовке диверсии. Так, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 года якобы установили под газопроводами взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент Америки Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» не сразу, а лишь спустя девять месяцев обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Белый дом и ЦРУ опровергли данную информацию. Ранее Пентагон открестились от обвинений, предъявленных Хершем в статье. Представители штаб-квартиры Минобороны США подчеркнули, что они не были причастны ко взрыву на «Северном потоке», передает Царьград. Тем не менее, Сеймур Херш утверждает, что приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс.