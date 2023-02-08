08 февраля 2023

Экс-сотрудник спецслужб США намекнул на причастность Вашингтона в подрыве «Северных потоков»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российская армия, разное. Пермь, военные, оружие, пуск ракеты, запуск ракеты, военнослужащие, морской бой, спецназ, десантный корабль, вмф россии, сво, армия россии, поражение цели, зашита акватории, морские учения, бдк, взрыв
Эдвард Сноуден задался вопросом о причастности Британии в подготовке взрывов на газопроводах Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Великобритания вероятнее всего была причастна ко взрывам на «Северных потоках». Об этом намекнул экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

«Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг «массовой слежки», — написал экс-сотрудник американских спецслужб в Twitter после того, как было опубликовано расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам на «Северных потоках».

Отмечается, что в материале Херша есть информация о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) участвовало в подготовке диверсии. Так, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 года якобы установили под газопроводами взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент Америки Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» не сразу, а лишь спустя девять месяцев обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Белый дом и ЦРУ опровергли данную информацию.

Ранее Пентагон открестились от обвинений, предъявленных Хершем в статье. Представители штаб-квартиры Минобороны США подчеркнули, что они не были причастны ко взрыву на «Северном потоке», передает Царьград. Тем не менее, Сеймур Херш утверждает, что приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Великобритания вероятнее всего была причастна ко взрывам на «Северных потоках». Об этом намекнул экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден. «Вы можете вспомнить исторические примеры того, когда Белый дом проводил секретную операцию, но решительно отвергал это? Ну кроме, конечно, той маленькой шумихи вокруг «массовой слежки», — написал экс-сотрудник американских спецслужб в Twitter после того, как было опубликовано расследование журналиста Сеймура Херша о причастности Вашингтона ко взрывам на «Северных потоках». Отмечается, что в материале Херша есть информация о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) участвовало в подготовке диверсии. Так, американские водолазы в ходе учений НАТО летом 2022 года якобы установили под газопроводами взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент Америки Джо Байден решился на диверсию на «Северных потоках» не сразу, а лишь спустя девять месяцев обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Белый дом и ЦРУ опровергли данную информацию. Ранее Пентагон открестились от обвинений, предъявленных Хершем в статье. Представители штаб-квартиры Минобороны США подчеркнули, что они не были причастны ко взрыву на «Северном потоке», передает Царьград. Тем не менее, Сеймур Херш утверждает, что приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...