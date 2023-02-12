Пушков: США отвлекают внимание мира от расследования терактов на «Северных потоках»

США отвлекают внимание мира от расследования терактов на «Северных потоках». Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
«В США новое общенациональное занятие — один за другим сбивают НЛО — круглые, цилиндрические, восьмиугольные… В американских сетях пишут, что так американцев отвлекают от скандалов вокруг [сына президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантера] Байдена, подрыва Северного потока, вредоносных вакцин от Пфайзер и так далее. Или же готовят к конфликту с Китаем», — написал Алексей Пушков в telegram-канале.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о подготовке Вашингтоном диверсий на трубопроводах. Согласно сообщению журналиста, американские водолазы летом 2022 года в рамках учений НАТО Baltops установили под «Северными потоками» взрывчатку, которая была активирована Норвегией через несколько месяцев.
В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Тогда оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках». Депутат Европарламента Гуннар Бек говорил о том, что США устроили подрыв газопроводов «Северные потоки», чтобы разорвать экономические отношения между Россией и странами Европы.
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США отвлекают внимание мира от расследования терактов на «Северных потоках». Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. «В США новое общенациональное занятие — один за другим сбивают НЛО — круглые, цилиндрические, восьмиугольные… В американских сетях пишут, что так американцев отвлекают от скандалов вокруг [сына президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантера] Байдена, подрыва Северного потока, вредоносных вакцин от Пфайзер и так далее. Или же готовят к конфликту с Китаем», — написал Алексей Пушков в telegram-канале. Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о подготовке Вашингтоном диверсий на трубопроводах. Согласно сообщению журналиста, американские водолазы летом 2022 года в рамках учений НАТО Baltops установили под «Северными потоками» взрывчатку, которая была активирована Норвегией через несколько месяцев. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Тогда оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках». Депутат Европарламента Гуннар Бек говорил о том, что США устроили подрыв газопроводов «Северные потоки», чтобы разорвать экономические отношения между Россией и странами Европы.