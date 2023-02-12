Пушков: США отвлекают внимание мира от расследования терактов на «Северных потоках»

13 февраля 2023 в 03:59 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков считает, что США всячески отвлекают мир от ситуации с «Северными потоками» Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» США отвлекают внимание мира от расследования терактов на «Северных потоках». Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. «В США новое общенациональное занятие — один за другим сбивают НЛО — круглые, цилиндрические, восьмиугольные… В американских сетях пишут, что так американцев отвлекают от скандалов вокруг [сына президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантера] Байдена, подрыва Северного потока, вредоносных вакцин от Пфайзер и так далее. Или же готовят к конфликту с Китаем», — написал Алексей Пушков в telegram-канале . Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о подготовке Вашингтоном диверсий на трубопроводах. Согласно сообщению журналиста, американские водолазы летом 2022 года в рамках учений НАТО Baltops установили под «Северными потоками» взрывчатку, которая была активирована Норвегией через несколько месяцев. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Тогда оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках». Депутат Европарламента Гуннар Бек говорил о том, что США устроили подрыв газопроводов «Северные потоки», чтобы разорвать экономические отношения между Россией и странами Европы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США отвлекают внимание мира от расследования терактов на «Северных потоках». Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков. «В США новое общенациональное занятие — один за другим сбивают НЛО — круглые, цилиндрические, восьмиугольные… В американских сетях пишут, что так американцев отвлекают от скандалов вокруг [сына президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантера] Байдена, подрыва Северного потока, вредоносных вакцин от Пфайзер и так далее. Или же готовят к конфликту с Китаем», — написал Алексей Пушков в telegram-канале. Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о подготовке Вашингтоном диверсий на трубопроводах. Согласно сообщению журналиста, американские водолазы летом 2022 года в рамках учений НАТО Baltops установили под «Северными потоками» взрывчатку, которая была активирована Норвегией через несколько месяцев. В ночь на 27 сентября на обеих нитках «Северного потока» было зафиксировано падение давления и утечки газа. Тогда оператор Nord Stream AG назвал эту аварию беспрецедентной. Страны начали искать виновных, но США опровергли причастность к диверсиям на «Северных потоках». Депутат Европарламента Гуннар Бек говорил о том, что США устроили подрыв газопроводов «Северные потоки», чтобы разорвать экономические отношения между Россией и странами Европы.