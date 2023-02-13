Курганец замерз из-за щелей в новом автобусе. Фото

14 февраля 2023 в 14:46 Размер текста - 17 +

По словам горожанина, в новом автобусе были щели возле пола (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Житель Кургана заметил в новом автобусе щели, из-за чего в салоне, по его словам, было холодно. Об этом он рассказал на портале «Обратись». «Подошел новый автобус, а на задней площадке под дверями щели по 4 см. На полу автобуса снег не тает! В общем, замерзли ноги в автобусе, как на улице. Одет был в зимние ботинки. Обяжите транспортные компании устранить данную проблему», — обратился горожанин к представителям власти. На жалобу ответили представители департамента развития городского хозяйства. «В настоящее время маршрутную сеть города Кургана обслуживают частные перевозчики. Каждый из них покупает транспортные средства исходя из своих финансовых возможностей», — объяснили в мэрии. Сотрудники администрации добавили, что перевозчикам, которые обслуживают муниципальные маршруты, поручили сделать автобусы комфортными для проезда пассажиров. Ранее стало известно, что перевозчики, отвечающие за новые маршруты в Кургане, планируют купить российские и китайские автобусы. Руководитель городского транспортного управления Павла Коваленко утверждал, что в Кургане до конца года планируют заменить около трети автобусов на новых маршрутах. Из-за щели, по словам пассажира, в салоне автобуса не таял лед Фото: портал «Обратись»

Житель Кургана заметил в новом автобусе щели, из-за чего в салоне, по его словам, было холодно. Об этом он рассказал на портале «Обратись». «Подошел новый автобус, а на задней площадке под дверями щели по 4 см. На полу автобуса снег не тает! В общем, замерзли ноги в автобусе, как на улице. Одет был в зимние ботинки. Обяжите транспортные компании устранить данную проблему», — обратился горожанин к представителям власти. На жалобу ответили представители департамента развития городского хозяйства. «В настоящее время маршрутную сеть города Кургана обслуживают частные перевозчики. Каждый из них покупает транспортные средства исходя из своих финансовых возможностей», — объяснили в мэрии. Сотрудники администрации добавили, что перевозчикам, которые обслуживают муниципальные маршруты, поручили сделать автобусы комфортными для проезда пассажиров. Ранее стало известно, что перевозчики, отвечающие за новые маршруты в Кургане, планируют купить российские и китайские автобусы. Руководитель городского транспортного управления Павла Коваленко утверждал, что в Кургане до конца года планируют заменить около трети автобусов на новых маршрутах.