Жители Перми назвали самые популярные места для знакомства

Пермяки считают работу самым популярным местом для знакомства

Большинство пермяков встретили свою любовь на работе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Большинство пермяков нашли свою любовь на работе. Это выяснили сотрудники портала SuperJob в ходе опроса, проведенного в преддверии Дня святого Валентина (3—6 февраля). Каждый пятый житель Перми признался, что заводил знакомство с противоположным полом именно на работе. В опросе приняли участие экономически активные граждане, состоящие в браке или отношениях, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы.

«Самым популярным местом для устройства личной жизни оказалась работа: именно там каждый пятый встретил свою любовь (22%). Для поиска второй половины 19% опрошенных использовали интернет: 13% встретились после общения в соцсетях и мессенджерах, еще 6% нашли друг друга в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств. Благодаря друзьям нашли свою любовь 10% респондентов», — рассказали в SuperJob.

Реже всего пермяки знакомятся на улице (9%), в ресторане (3%) и на вечеринках (2%). Среди других мест для знакомства опрошенные назвали общественный транспорт и спортивные мероприятия. О том, где в Перми можно необычно отметить день всех влюбленных, читайте в подборке URA.RU.