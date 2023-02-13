13 февраля 2023

Жители Перми назвали самые популярные места для знакомства

Пермяки считают работу самым популярным местом для знакомства
© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство пермяков встретили свою любовь на работе Фото:

Большинство пермяков нашли свою любовь на работе. Это выяснили сотрудники портала SuperJob в ходе опроса, проведенного в преддверии Дня святого Валентина (3—6 февраля). Каждый пятый житель Перми признался, что заводил знакомство с противоположным полом именно на работе. В опросе приняли участие экономически активные граждане, состоящие в браке или отношениях, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы.

«Самым популярным местом для устройства личной жизни оказалась работа: именно там каждый пятый встретил свою любовь (22%). Для поиска второй половины 19% опрошенных использовали интернет: 13% встретились после общения в соцсетях и мессенджерах, еще 6% нашли друг друга в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств. Благодаря друзьям нашли свою любовь 10% респондентов», — рассказали в SuperJob.

Реже всего пермяки знакомятся на улице (9%), в ресторане (3%) и на вечеринках (2%). Среди других мест для знакомства опрошенные назвали общественный транспорт и спортивные мероприятия. О том, где в Перми можно необычно отметить день всех влюбленных, читайте в подборке URA.RU.

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Большинство пермяков нашли свою любовь на работе. Это выяснили сотрудники портала SuperJob в ходе опроса, проведенного в преддверии Дня святого Валентина (3—6 февраля). Каждый пятый житель Перми признался, что заводил знакомство с противоположным полом именно на работе. В опросе приняли участие экономически активные граждане, состоящие в браке или отношениях, рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса по поиску работы. «Самым популярным местом для устройства личной жизни оказалась работа: именно там каждый пятый встретил свою любовь (22%). Для поиска второй половины 19% опрошенных использовали интернет: 13% встретились после общения в соцсетях и мессенджерах, еще 6% нашли друг друга в дейтинг-приложениях и на сайтах знакомств. Благодаря друзьям нашли свою любовь 10% респондентов», — рассказали в SuperJob. Реже всего пермяки знакомятся на улице (9%), в ресторане (3%) и на вечеринках (2%). Среди других мест для знакомства опрошенные назвали общественный транспорт и спортивные мероприятия. О том, где в Перми можно необычно отметить день всех влюбленных, читайте в подборке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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