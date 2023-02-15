Администрации челябинского района не дали разрешение на переселение детей-сирот

УФАС приостановил аукцион на покупку жилья для детей-сирот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области администрации Чесменского района не дали закупить квартиры для детей-сирот, потому что индивидуальный предприниматель подал жалобу на заявку. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Контрактом предусмотрено, что заказчик оплатит жилые помещения в течение семи рабочих дней после регистрации права собственности детьми-сиротами. УФАС установил, что это требование в заявке на закупку является неправомерным. Аукцион признан несостоявшимся», — написано в решении Челябинского УФАС России.

Законом установлено, что исчисление срока оплаты по контракту начинается с даты подписания акта приемки-передачи. Акт о приемке является обязательным документом, который прикладывается к заявлению на регистрацию в Росреестре. Администрация настаивает на том, что они не хотят рисковать и оплачивать контракт, пока недвижимость не зарегистрирована.

В жалобе также указано, что в техзадании заказчика предусмотрены необъективные требования к состоянию жилого помещения. Кроме этой жалобы, остальные управление сочло обоснованными. Аукцион отменен, рассматривается вопрос о возбуждении административного дела.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, Чесмы не могут получить квартиры. Ранее администрация выдала им жилье в доме, утепленном коробками из-под сока, а затем выставила счета за арендную плату. В отношении должностных лиц администрации района возбуждены уголовные дела. Делом заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.