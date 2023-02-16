В подъездах свердловчан появились объявления о перепрограммировании счетчиков. Фото

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В объявлении призывают не перепрограммировать счетчики самостоятельно Фото:

В подъездах некоторых домов в Екатеринбурге жители заметили объявления, в которых объясняется, как перепрограммировать счетчики. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Теперь жители области вправе выбрать: одноставочный тариф или двуставочный, то есть дифференцированный по зонам суток. Но, выбирая двуставочный, жителям понадобится перепрограммировать прибор учета», — говорится в объявлении, фото которого предоставил очевидец.

В объявлении жителей просят не доверять перепрограммирование сторонним людям. Для проведения процедуры просят обращаться через официальный сайт, куда ведет ссылка из объявления.

Ранее в свердловской полиции появлялись предостережения о мошенниках, предлагающих перепрограммировать счетчики. В ГУ МВД ищут злоумышленников, пытающихся войти в квартиру под видом коммунальщиков.

Фото:

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В подъездах некоторых домов в Екатеринбурге жители заметили объявления, в которых объясняется, как перепрограммировать счетчики. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Теперь жители области вправе выбрать: одноставочный тариф или двуставочный, то есть дифференцированный по зонам суток. Но, выбирая двуставочный, жителям понадобится перепрограммировать прибор учета», — говорится в объявлении, фото которого предоставил очевидец. В объявлении жителей просят не доверять перепрограммирование сторонним людям. Для проведения процедуры просят обращаться через официальный сайт, куда ведет ссылка из объявления. Ранее в свердловской полиции появлялись предостережения о мошенниках, предлагающих перепрограммировать счетчики. В ГУ МВД ищут злоумышленников, пытающихся войти в квартиру под видом коммунальщиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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