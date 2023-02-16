В объявлении призывают не перепрограммировать счетчики самостоятельно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В подъездах некоторых домов в Екатеринбурге жители заметили объявления, в которых объясняется, как перепрограммировать счетчики. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Теперь жители области вправе выбрать: одноставочный тариф или двуставочный, то есть дифференцированный по зонам суток. Но, выбирая двуставочный, жителям понадобится перепрограммировать прибор учета», — говорится в объявлении, фото которого предоставил очевидец.

В объявлении жителей просят не доверять перепрограммирование сторонним людям. Для проведения процедуры просят обращаться через официальный сайт, куда ведет ссылка из объявления.

Ранее в свердловской полиции появлялись предостережения о мошенниках, предлагающих перепрограммировать счетчики. В ГУ МВД ищут злоумышленников, пытающихся войти в квартиру под видом коммунальщиков.