Силовики открыли стрельбу у мечети Екатеринбурга. Видео

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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, шествие, митинг, спецназ, омон
Силовики в масках приехали к мечети днем 17 февраля (архивное фото) Фото:

Бойцы в масках несколько раз выстрелили в воздух перед собравшимися в мечети на улице Репина в Екатеринбурге. Об этом сообщили очевидцы.

«Силовики стреляли в воздух, чтобы успокоить собравшихся», — говорится в сообщении telegram-канала «Екатеринбург ЧП». Судя по видео, опубликованном очевидцами, мужчины начали драку у храма, и силовики пытались остановить их. Рядом находилась толпа прихожан мечети.

О рейде на улице Репина сообщали очевидцы. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтверждал информацию и сообщал, что проверка является плановой и призвана выяснить, есть ли на территории храма нарушители, находящиеся в стране незаконно. По итогам рейда в полиции пообещали сообщить результаты.

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Бойцы в масках несколько раз выстрелили в воздух перед собравшимися в мечети на улице Репина в Екатеринбурге. Об этом сообщили очевидцы. «Силовики стреляли в воздух, чтобы успокоить собравшихся», — говорится в сообщении telegram-канала «Екатеринбург ЧП». Судя по видео, опубликованном очевидцами, мужчины начали драку у храма, и силовики пытались остановить их. Рядом находилась толпа прихожан мечети. О рейде на улице Репина сообщали очевидцы. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтверждал информацию и сообщал, что проверка является плановой и призвана выяснить, есть ли на территории храма нарушители, находящиеся в стране незаконно. По итогам рейда в полиции пообещали сообщить результаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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