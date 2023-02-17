Силовики в масках приехали к мечети днем 17 февраля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бойцы в масках несколько раз выстрелили в воздух перед собравшимися в мечети на улице Репина в Екатеринбурге. Об этом сообщили очевидцы.

«Силовики стреляли в воздух, чтобы успокоить собравшихся», — говорится в сообщении telegram-канала «Екатеринбург ЧП». Судя по видео, опубликованном очевидцами, мужчины начали драку у храма, и силовики пытались остановить их. Рядом находилась толпа прихожан мечети.

О рейде на улице Репина сообщали очевидцы. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтверждал информацию и сообщал, что проверка является плановой и призвана выяснить, есть ли на территории храма нарушители, находящиеся в стране незаконно. По итогам рейда в полиции пообещали сообщить результаты.