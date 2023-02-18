На Украине погиб пермяк, прошедший чеченскую войну

На Украине погиб боец Юрий Боринских из Пермского края. Об этом сообщили в администрации Чердынского городского округа. Мужчина прошел чеченскую войну, был награжден орденом Мужества и медалью «За Отвагу».
«От имени администрации округа выражаем соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича Боринских, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Юрий родился и вырос в Чердыни. Внук ветерана Великой Отечественной войны. Принимал участие в боевых действиях в Чечне», — указано на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что погибший имел орден Мужества и медаль «За Отвагу».
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главные цели — защита мирных жителей Донбасса от геноцида, а также денацификация и демилитаризация Украины. Путин неоднократно озвучивал, что в планах России нет оккупации территории этой страны.
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