На Украине погиб пермяк, прошедший чеченскую войну

19 февраля 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

В СВО погиб пермяк, который прошел чеченскую войну Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине погиб боец Юрий Боринских из Пермского края. Об этом сообщили в администрации Чердынского городского округа. Мужчина прошел чеченскую войну, был награжден орденом Мужества и медалью «За Отвагу». «От имени администрации округа выражаем соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича Боринских, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Юрий родился и вырос в Чердыни. Внук ветерана Великой Отечественной войны. Принимал участие в боевых действиях в Чечне», — указано на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что погибший имел орден Мужества и медаль «За Отвагу». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главные цели — защита мирных жителей Донбасса от геноцида, а также денацификация и демилитаризация Украины. Путин неоднократно озвучивал, что в планах России нет оккупации территории этой страны. Юрий Бородинских из Чердыни прошел чеченскую войну Администрация Чердынского городского округа, «ВКонтакте»

На Украине погиб боец Юрий Боринских из Пермского края. Об этом сообщили в администрации Чердынского городского округа. Мужчина прошел чеченскую войну, был награжден орденом Мужества и медалью «За Отвагу». «От имени администрации округа выражаем соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича Боринских, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации. Юрий родился и вырос в Чердыни. Внук ветерана Великой Отечественной войны. Принимал участие в боевых действиях в Чечне», — указано на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что погибший имел орден Мужества и медаль «За Отвагу». Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главные цели — защита мирных жителей Донбасса от геноцида, а также денацификация и демилитаризация Украины. Путин неоднократно озвучивал, что в планах России нет оккупации территории этой страны.