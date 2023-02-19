В Пермском крае зафиксировали вспышку смертельно опасного заболевания

В Пермском крае выросла заболеваемость менингококковой инфекцией на треть

При первых симптомах нужно вызывать скорую помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае увеличивается количество случаев заболевания менингококковой инфекцией. О вспышке смертельно опасного заболевания сообщили в пермском центре иммунопрофилактики.

«В этом году фиксируется вспышка заболеваемости менингококковой инфекцией. Согласно данным Роспотребнадзора, заболеваемость в Пермском крае выросла на 29%», — сообщается в группе центра в соцсети «ВКонтакте».

Менингококковая инфекция является опасным заболеваниям, смерть от которого может наступить в течение нескольких часов. Особые группы риска — дети, подростки и люди старше 60 лет. Наиболее частые признаки болезни: боль в ногах, холодные руки и ноги, высокая температура, бледность. Также важным признаком является сыпь, которая не исчезает при надавливании. В таких случаях нужно вызывать скорую. Несмотря на своевременную помощь, смертность от менингококкового менингита достигает 10-15%. Наиболее надежный способ защититься от заболевания — вакцинация, отметили в центре.