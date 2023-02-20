Умер бывший спикер парламента территории в Пермском крае

Ивану Самкову было 73 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае умер бывший председатель земского собрания Осинского округа Иван Самков. Об этом администрация города сообщает в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 20 февраля, ушел из жизни один из уважаемых жителей Осинского городского округа — Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин Осинского муниципального района, бывший председатель Земского собрания Осинского района Самков Иван Григорьевич», — сообщается в группе. Ивану Самкову было 73 года.

Самков выучился на инженер-механика в Пермском сельскохозяйственном институте им. Д. Н. Прянишникова в 1971 году. После обучения он устроился преподавателем в Осинском зооветеринарном техникуме, а позже стал его директором. При нем в техникуме построили лабораторный корпус, галерею, общежитие. После карьеры директора он работал инженером Осинской экспедиции в «Лукойле».

С 1995 Самков в течение четырех созывов избирался депутатом земского собрания Осинского района. Отмечается, что депутат был неравнодушным человеком и активным общественником, чем и заслуживал доверие избирателей.