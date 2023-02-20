Умер бывший спикер парламента территории в Пермском крае

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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, траур, прощание, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
Ивану Самкову было 73 года Фото:

В Пермском крае умер бывший председатель земского собрания Осинского округа Иван Самков. Об этом администрация города сообщает в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 20 февраля, ушел из жизни один из уважаемых жителей Осинского городского округа — Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин Осинского муниципального района, бывший председатель Земского собрания Осинского района Самков Иван Григорьевич», — сообщается в группе. Ивану Самкову было 73 года.

Самков выучился на инженер-механика в Пермском сельскохозяйственном институте им. Д. Н. Прянишникова в 1971 году. После обучения он устроился преподавателем в Осинском зооветеринарном техникуме, а позже стал его директором. При нем в техникуме построили лабораторный корпус, галерею, общежитие. После карьеры директора он работал инженером Осинской экспедиции в «Лукойле».

С 1995 Самков в течение четырех созывов избирался депутатом земского собрания Осинского района. Отмечается, что депутат был неравнодушным человеком и активным общественником, чем и заслуживал доверие избирателей.

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В Пермском крае умер бывший председатель земского собрания Осинского округа Иван Самков. Об этом администрация города сообщает в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня, 20 февраля, ушел из жизни один из уважаемых жителей Осинского городского округа — Заслуженный учитель РФ, Почетный гражданин Осинского муниципального района, бывший председатель Земского собрания Осинского района Самков Иван Григорьевич», — сообщается в группе. Ивану Самкову было 73 года. Самков выучился на инженер-механика в Пермском сельскохозяйственном институте им. Д. Н. Прянишникова в 1971 году. После обучения он устроился преподавателем в Осинском зооветеринарном техникуме, а позже стал его директором. При нем в техникуме построили лабораторный корпус, галерею, общежитие. После карьеры директора он работал инженером Осинской экспедиции в «Лукойле». С 1995 Самков в течение четырех созывов избирался депутатом земского собрания Осинского района. Отмечается, что депутат был неравнодушным человеком и активным общественником, чем и заслуживал доверие избирателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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