Екатеринбуржец не выйдет в открытый космос из-за проблем со скафандром

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Уральские космонавты планировали выйти в открытый космос на несколько часов для работ на МКС Фото:

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его коллега — челябинец Дмитрий Петелин не выйду в открытый космос 25 ноября из-за проблем со скафандром. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роскосмос».

«При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются», — цитирует РИА Новости представителей «Роскосмоса».

Выйти в открытый космос Прокопьев с Петеленым должны были 25 ноября на 6 часов 40 минут. Выход Прокопьева и Петелина хотели показать в прямом эфире.

Екатеринбуржец Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Президент России Владимир Путин присваивал ему звания Героя РФ и Летчика-космонавта РФ. Дмитрий Петелин родился в Казахстане, получал высшее образование в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске. Работал инженером-конструктором, а в 2012 году начал подготовку к космической карьере.

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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его коллега — челябинец Дмитрий Петелин не выйду в открытый космос 25 ноября из-за проблем со скафандром. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роскосмос». «При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются», — цитирует РИА Новости представителей «Роскосмоса». Выйти в открытый космос Прокопьев с Петеленым должны были 25 ноября на 6 часов 40 минут. Выход Прокопьева и Петелина хотели показать в прямом эфире. Екатеринбуржец Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Президент России Владимир Путин присваивал ему звания Героя РФ и Летчика-космонавта РФ. Дмитрий Петелин родился в Казахстане, получал высшее образование в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске. Работал инженером-конструктором, а в 2012 году начал подготовку к космической карьере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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