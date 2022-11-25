Екатеринбуржец не выйдет в открытый космос из-за проблем со скафандром

25 ноября 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Уральские космонавты планировали выйти в открытый космос на несколько часов для работ на МКС Фото: Пресс-служба Роскосмоса Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его коллега — челябинец Дмитрий Петелин не выйду в открытый космос 25 ноября из-за проблем со скафандром. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роскосмос». «При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются», — цитирует РИА Новости представителей «Роскосмоса». Выйти в открытый космос Прокопьев с Петеленым должны были 25 ноября на 6 часов 40 минут. Выход Прокопьева и Петелина хотели показать в прямом эфире. Екатеринбуржец Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Президент России Владимир Путин присваивал ему звания Героя РФ и Летчика-космонавта РФ. Дмитрий Петелин родился в Казахстане, получал высшее образование в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске. Работал инженером-конструктором, а в 2012 году начал подготовку к космической карьере.

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев и его коллега — челябинец Дмитрий Петелин не выйду в открытый космос 25 ноября из-за проблем со скафандром. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роскосмос». «При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются», — цитирует РИА Новости представителей «Роскосмоса». Выйти в открытый космос Прокопьев с Петеленым должны были 25 ноября на 6 часов 40 минут. Выход Прокопьева и Петелина хотели показать в прямом эфире. Екатеринбуржец Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Президент России Владимир Путин присваивал ему звания Героя РФ и Летчика-космонавта РФ. Дмитрий Петелин родился в Казахстане, получал высшее образование в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске. Работал инженером-конструктором, а в 2012 году начал подготовку к космической карьере.