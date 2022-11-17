Екатеринбуржец и челябинец выйдут в открытый космос

Уральские космонавты Прокопьев и Петелин готовятся к началу работ на МКС

Сергей Прокопьев в третий раз выйдет в открытый космос Фото: Анна Майорова © URA.RU

Космонавты-испытатели Сергей Прокопьев из Екатеринбурга и Дмитрий Петелин из Челябинска вечером 17 ноября выйдут в открытый космос. Они выполнят работы на модулях «Рассвет» и «Наука», сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос». Для Петелина это станет первый в жизни выход в космическое пространство.

«В четверг участники 68-й длительной экспедиции на Международной космической станции космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выполнят выход в открытый космос. Это будет 65-й российский выход в рамках проекта МКС и седьмой в 2022 году. Для Сергея Прокопьева он станет третьим в космической карьере, для Дмитрия Петелина — первым», — сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Планируется, что выходной люк будет открыт в 17:20 по московскому времени. Время в космосе составит 6 часов 40 минут. «Роскосмос» планирует показывать выход Прокопьева и Петелина в прямом эфире.

Екатеринбуржец Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Президент России Владимир Путин присваивал ему звания Героя РФ и Летчика-космонавта РФ. Дмитрий Петелин родился в Казахстане, получал высшее образование в Южно-Уральском государственном университете в Челябинске. Работал инженером-конструктором, а в 2012 году начал подготовку к космической карьере.