Снегопад осложнил движение на челябинских трассах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Легковой автомобиль столкнулся с фурой на трассе в Челябинской области в условиях снегопада. Авария произошла на 107-м километре автодороги Челябинск—Троицк, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Водитель 1984 года рождения за рулем ВАЗ-2114 в условиях снегопада не справился с управлением. Машину занесло, она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со встречным DAF с полуприцепом», — уточнили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП. Пассажир ВАЗа 1998 года рождения получил травмы.

Госавтоинспекция заранее предупреждала водителей об ухудшении погодных условий. На регион обрушился обильный снегопад, из-за чего увеличился риск ДТП.

УГИБДД по Челябинской области