Василий Небензя оценил беспомощность Европы без российских энергоносителей

Постпред в ООН Небензя: без российских энергоносителей Европа превратилась в «колосс на глиняных ногах»

24 февраля 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Василий Небензя определил, во что превратилась Европа без российских энергоносителей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Без российских энергоресурсов Европа стала «колоссом на глиняных ногах». Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «А ведь процветание и экономическая мощь Европы базировалась прежде всего на российских дешевых энергоносителях. Как только они ушли, Европа стала экономическим „колоссом на глиняных ногах“», — сказал Василий Небензя на заседании СБ ООН постпред РФ при организации. Эта информация опубликована на сайте российского постпредства. Он также выразил мнение о том, что Евросоюзу стоит ограничить старания по распространению собственного понимания ценностей на территории России. Таким образом он запретил ЕС лезть к России с нетрадиционными ценностями. Кроме того, он высмеял Украину и Грузию за податливость Западу.

Без российских энергоресурсов Европа стала «колоссом на глиняных ногах». Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «А ведь процветание и экономическая мощь Европы базировалась прежде всего на российских дешевых энергоносителях. Как только они ушли, Европа стала экономическим „колоссом на глиняных ногах“», — сказал Василий Небензя на заседании СБ ООН постпред РФ при организации. Эта информация опубликована на сайте российского постпредства. Он также выразил мнение о том, что Евросоюзу стоит ограничить старания по распространению собственного понимания ценностей на территории России. Таким образом он запретил ЕС лезть к России с нетрадиционными ценностями. Кроме того, он высмеял Украину и Грузию за податливость Западу.