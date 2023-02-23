Без российских энергоресурсов Европа стала «колоссом на глиняных ногах». Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
«А ведь процветание и экономическая мощь Европы базировалась прежде всего на российских дешевых энергоносителях. Как только они ушли, Европа стала экономическим „колоссом на глиняных ногах“», — сказал Василий Небензя на заседании СБ ООН постпред РФ при организации. Эта информация опубликована на сайте российского постпредства.
Он также выразил мнение о том, что Евросоюзу стоит ограничить старания по распространению собственного понимания ценностей на территории России. Таким образом он запретил ЕС лезть к России с нетрадиционными ценностями. Кроме того, он высмеял Украину и Грузию за податливость Западу.
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Без российских энергоресурсов Европа стала «колоссом на глиняных ногах». Об этом заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. «А ведь процветание и экономическая мощь Европы базировалась прежде всего на российских дешевых энергоносителях. Как только они ушли, Европа стала экономическим „колоссом на глиняных ногах“», — сказал Василий Небензя на заседании СБ ООН постпред РФ при организации. Эта информация опубликована на сайте российского постпредства. Он также выразил мнение о том, что Евросоюзу стоит ограничить старания по распространению собственного понимания ценностей на территории России. Таким образом он запретил ЕС лезть к России с нетрадиционными ценностями. Кроме того, он высмеял Украину и Грузию за податливость Западу.